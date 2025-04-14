Fatih Erbakan: 'Sakın ha sakın çarenin CHP olduğunu düşünmeyesiniz'

Yayınlanma: 14.04.2025 - 12:33

Güncelleme: 14.04.2025 - 12:33

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fathi Erbakan, Bingöl'de partisinin 3'üncü Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Erbakan, burada yaptığı konuşmada ülkedeki yoksulluk sorununa değinirken şu ifadeleri kullandı:

"Yoksulluğu önlemek bakımından AK Parti iktidarından da bir ümit yoktur, ana muhalefet partisi CHP'den de bir ümit yoktur. Sakın ha sakın çarenin CHP olduğunu düşünmeyesiniz. Ne CHP bunu çözebilir ne AK Parti bunu çözebilir. Türkiye'de yoksulluğu ortadan kaldıracak olan tek bir görüş vardır o görüşün adı da ‘Milli Görüş’tür. ‘Milli Kaynak’ paketlerimizi devreye sokacağız. Partimizin ARGE Başkanlığı bu ‘Milli Kaynak Paketleri’ kitabını hazırladı. Borçsuz, zamsız, vergisiz bir senede 150 milyar dolar kaynak nasıl bulunacak. Ortaya koyacağımız imkanlarla aynen Erbakan Hocamız gibi denk bütçe yapacağız. Denk bütçeyi yapınca da bu ülkeyi yıllık 2 trilyon lira faiz ödemesinden kurtaracağız inşallah. Faizden kurtarılan, imtiyazlı holdinglerden kurtarılan, israftan kurtarılan trilyonlar ve ‘Milli Kaynak Paketleri’ ile üretilecek olan trilyonlarla bu imkanı getireceğiz. Aynen Erbakan Hocamız gibi dar gelirlinin alım gücünü refah seviyesini arttırmakta kullanacağız. İşçiye, memura, emekliye Erbakan Hocamız gibi biz de gelir gelmez yüzde 100, yüzde 200, yüzde 300 maaş zamlarını yapacağız, bu millete nefes aldıracağız."

"YAPTIKLARINI ELEŞTİRMEK YASAK"

Yasaklar konusunda iktidarın tutarsızlık sergilediğini söyleyen Erbakan, medyaya ve siyasilere uygulanan baskıyı eleştirdi:

"Evet başörtüsü yasağını, imam hatip ve inanç özgürlüğüyle ilgili yasakları kaldırdılar. Bununla ilgili herkesten çok biz seviniriz ve kim yaparsa yapsın teşekkür ederiz. Ancak sadece bu değil. Bunları ortadan kaldırdılar ama kendilerine muhalif en ufak bir sese dahi fırsat vermediler. Gazeteciler, siyasetçiler, genel başkanlar hapiste. Daha geçtiğimiz olaylarla ilgili RTÜK’ün muhalif kanallara kestiği cezaları gördünüz. 'Türkiye iyiye gitmiyor' demek, onların yaptıklarını eleştirmek yasak."



