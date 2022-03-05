Fatih Erbakan, seçimlerde kimi destekleyeceklerini açıkladı

05 Mart 2022 Cumartesi, 10:56

Fatih Erbakan, Ankara Masası isimli YouTube kanalında Fatih Atik'in sorularını yanıtladı.

Atik, Erbakan'a, "Diyelim ki ilk turda cumhurbaşkanı seçilemedi. Seçimin ikinci tura kalması halinde hangi ittifaktan yana tavır koyarsınız?" diye sordu.

''TAYYİP BEY'DEN YANA TAVIR ALABİLİRİZ''

Erbakan ise yanıt olarak, "İkinci turda Tayyip Bey ile karşısında başka bir aday olursa, oradaki adayın yapısına, vaatlerine ve çizgisine bakmak lazım. Ancak tabii mesela Sayın Kılıçdaroğlu aday olurken, ikinci turda Tayyip Bey'den yana tavır alabiliriz" dedi.

DAHA ÖNCE DESTEK VERMEMİŞTİ

Erbakan, daha önce yaptığı açıklamada her iki ittifaka da katılım ihtimallerinin yüzde 1'in altında olduğunu söylemişti.