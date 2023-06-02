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Fatih Erbakan yeni yasama döneminin ilk gününde 6284'ü hedef aldı: 'Haşa bir ayet değil'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 6284 sayılı kanuna ilişkin yeni bir açıklama yaptı. CNN Türk'e konuşan Erbakan, "6284 haşa bir ayet değil" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.06.2023 - 16:35
Fatih Erbakan yeni yasama döneminin ilk gününde 6284'ü hedef aldı: 'Haşa bir ayet değil'
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TBMM'de 28. Yasama Dönemi bugün resmen başladı. En yaşlı üye sıfatıyla MHP lideri Devlet Bahçeli Meclis'teki oturumu yönetirken, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan da törenlere katıldı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, yeni yasama döneminin ilk gününde Meclis'te açıklamalarda bulundu.

6284'Ü HEDEF ALDI

CNN Türk'e konuşan ve 6284 sayılı 'Ailenin Korunması ve Kadın Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'a ilişkin görüşlerini açıklayan Erbakan, AKP'li Özlem Zengin'in "6284 kırmızı çizgimizdir" hatırlatmasına ilişkin "Özlem Hanım kadına şiddet konusu için kırmızı çizgi demiştir" dedi. 

"AYET DEĞİL"

"6284 haşa bir ayet değil" diyen Erbakan, "Kadına, doğaya, hayvana, şiddet doğamıza aykırı. Suç unsurlarının yazılması lazım. Ekonomik, psikolojik şiddet nedir, nasıl olur bunun belli olması lazım. Bir de iddia sahibinin iddiasını kanıtlaması lazım. Bunlar varsa cezanın daha ağırlaştırılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.  


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