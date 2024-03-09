Fatih Erbakan'dan 30 yıl sonra 'kamyon' pozu

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, babası Necmettin Erbakan'ın simgeleşen 'kamyon kasası' fotoğrafını yeniden verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.03.2024 - 14:44
Fatih Erbakan'dan 30 yıl sonra 'kamyon' pozu
Abone Ol google-news

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, tam 30 yıl önce babası, eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın izinden giderek kamyon üstünde seçim çalışması yaptı.

Ankara Pursaklar Seçim Koordinasyon Merkezi açılışının ardından kaydedildiği belirtilen fotoğrafı Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Fatih Uğurlu, "30 yıl sonra yeniden geliyoruz" ifadeleriyle paylaştı.  

1994'te, Refah Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın yanında, o zamanlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı olan Recep Tayyip Erdoğan ve partinin önde gelen isimleri bir kamyon kasasında tarihi bir fotoğraf karesine imza atmıştı.

Mehmet Fatih Uğurlu'nun paylaştığı 2024'teki fotoğrafta Fatih Erbakan, Ankara Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Suat Kılıç ve Yeniden Refah Partisi'nin ileri gelenleri yer aldı. 


Yeniden Refah Partisi haberleri necmettin erbakan haberleri fatih erbakan haberleri Recep Tayyip Erdoğan haberleri

İlgili Haberler

AKP'nin 'Yeniden Refah' telaşı: '1 oyla kaybettiğimiz yerler olabilir'

AKP'nin 'Yeniden Refah' telaşı: '1 oyla kaybettiğimiz yerler olabilir'
Erdoğan isim vermeden Yeniden Refah'a yüklendi: 'Gölgemizde yürümeye kalkanlara müsaade etmeyiz'

Erdoğan isim vermeden Yeniden Refah'a yüklendi: 'Gölgemizde yürümeye kalkanlara müsaade etmeyiz'
AKP'li Efkan Ala'dan Yeniden Refah'a: CHP'nin kazanmasına yardımcı oluyor

AKP'li Efkan Ala'dan Yeniden Refah'a: CHP'nin kazanmasına yardımcı oluyor
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

AKP’yi yenen aday... Yenimahalle Başkanı Yaşar’ın seçimi kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor

AKP’yi yenen aday... Yenimahalle Başkanı Yaşar’ın seçimi kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor
Kadın komandolar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden halatla indi

Kadın komandolar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden halatla indi
İstanbullular dikkat! Toplu taşıma artık onlara da ücretsiz olacak

İstanbullular dikkat! Toplu taşıma artık onlara da ücretsiz olacak
Muğla simidi coğrafi işaretle tescillendi!

Muğla simidi coğrafi işaretle tescillendi!
MetroPOLL Araştırma'nın kurucusu Özer Sencar'dan 'Kılıçdaroğlu' iddiası: 'Yapmayın, felaket olur dedim'

MetroPOLL Araştırma'nın kurucusu Özer Sencar'dan 'Kılıçdaroğlu' iddiası: 'Yapmayın, felaket olur dedim'
Ferrari’ye kötü haber! Carlos Sainz, Suudi Arabistan GP’sinde yok!

Ferrari’ye kötü haber! Carlos Sainz, Suudi Arabistan GP’sinde yok!
Seçil Erzan 4. kez hâkim karşısında: Ünlü futbolcular ifade verdi

Seçil Erzan 4. kez hâkim karşısında: Ünlü futbolcular ifade verdi
Meteorolojiden Muğla için kritik uyarı!

Meteorolojiden Muğla için kritik uyarı!