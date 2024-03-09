Fatih Erbakan'dan 30 yıl sonra 'kamyon' pozu

Yayınlanma: 09.03.2024 - 14:44

Güncelleme: 09.03.2024 - 15:39

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, tam 30 yıl önce babası, eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın izinden giderek kamyon üstünde seçim çalışması yaptı.

Ankara Pursaklar Seçim Koordinasyon Merkezi açılışının ardından kaydedildiği belirtilen fotoğrafı Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Fatih Uğurlu, "30 yıl sonra yeniden geliyoruz" ifadeleriyle paylaştı.

1994'te, Refah Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın yanında, o zamanlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı olan Recep Tayyip Erdoğan ve partinin önde gelen isimleri bir kamyon kasasında tarihi bir fotoğraf karesine imza atmıştı.

Mehmet Fatih Uğurlu'nun paylaştığı 2024'teki fotoğrafta Fatih Erbakan, Ankara Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Suat Kılıç ve Yeniden Refah Partisi'nin ileri gelenleri yer aldı.