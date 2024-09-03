Fatih Erbakan'dan 'Adnan Oktar' sorusuna yanıt: 'Cumhurbaşkanının da fotoğrafları var...'

Yayınlanma: 03.09.2024 - 11:07

Güncelleme: 03.09.2024 - 11:08

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, Sözcü TV'de İpek Özbey'in programında Adnan Oktar'la ilişkisine dair soruyu yanıtladı.

İpek Özbey, "Daha önce size yönelttiğim sorulara 'Dava süreci devam ediyor' diyerek yanıt verdiniz. Oktar'a verilen 10 bin yılı aşkın ceza Yargıtay tarafından onandı. Artık zannediyorum konuşabiliriz" diyerek "Adnan Oktar'la ilişkilendirildiğiniz dönemler oldu ve bununla da ilgili birçok eleştiri aldınız. Neresindeydiniz?" sorusunu yöneltti.

"BAŞKA BİRİNİN MÜRİDİ OLMAYIZ"

"Birtakım trol hesaplar, troller bu ilişkiyi özellikle kurmaya çalıştı" diyen Erbakan soruya şöyle yanıt verdi:

* Hep dediğim şu; Erbakan'ı FETÖ ile ilişkilendirmeye çalışsanız bu asla tutmaz. Allah korusun 'hırsızdır, arsızdır' deseniz bununla ilgili bir delil bulmanız mümkün değil. 'Yaşlıdır' deseniz yaşlı değil. 'Çok genç çok çocuk' deseniz o da değil. 'Geçmişi karanlık' deseniz öyle değil. Ne yapacaksınız? Yıpratmak için bir şey bulmanız gerekecek. Bir defa Erbakan hocamız, rahmetli babam, hem maddi hem de manevi ilimler konusunda dünya çapında bir insandı.

* Sadece Türkiye'de değil dünya çapında İslam dünyasında bir lider bir hoca olarak görülen bir insandı. Böyle bir babanın yanında yetişmiş, onun tedrisatından geçmiş, onunla aynı havayı solumuş onun yetiştirdiği bir insan olarak başka bir yerde bir hoca aramamız ya da başka birinin müridi olmamızın söz konusu olmayacağı son derece açık.

'KİTAPLARINDAN İSTİFADE EDİN' DEDİ

* Bu trol hesapların da buradan bir şey çıkaramayacağını ifade etmek isterim. Rahmetli Erbakan hocamız da bu grubun ortaya koyduğu kitaplardaki bilgilerden istifade edilmesi gerektiğini düşünüyordu. Kitapların bir kabahati yok. Yazdıkları kitaplar evrim teorisine karşı yaradılış gerçeklerinin ifade edilmesi, bununla beraber dünya siyonizmi ile ilgili, büyük İsrail planıyla ilgili, Masonlukla ilgili eserleri var.

* Erbakan hocamız o dönemki Milli Gençlik Vakfı'ndaki gençlere bu yapını kitaplarından istifa etmeleri ama özel yaşamlarından uzak durmaları konusunda telkinde bulunuyordu.

"CUMHURBAŞKANININ DA FOTOĞRAFI VAR"

* 'Fotoğrafınız var' diyorlar sayın cumhurbaşkanının da fotoğrafları var. Erbakan hocanın da fotoğrafları var bunların üyeleriyle. O dönemlerde partiye gelmişler, il teşkilatına gelmişler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gelmişler, bu kitapları hediye etmişler fotoğraf çektirmişler. Sayın cumhurbaşkanının nasıl bu fotoğraflarla ilgili bir sorumluluğu yoksa, rahmetli Erbakan hocanın yoksa bizim de yok.

"O GÖRÜNTÜLERİ GÖRÜNCE ŞAŞIRDIK"

* Çok üzüldük ve şaşırdık. Bir defa tabi ifadeleri ve açıklamaları bizim inancımıza ve İtikadi çizgimize da aykırı birtakım açıklamaları. İşte 'İslam'da tesettür yoktur' demesi, 'Masonluk bir kardeşlik örgütüdür' demesi, 'Biz İsrail ile de kardeş olacağız' demesi gibi birçok örnek verilebilir. En son tabi o televizyon kanallarındaki görüntüler. Oradaki hanımların durumları, oradaki danslar...

* Bunları gördüğümüz zaman tabi çok üzüldük ve çok şaşırdık. Bunların hiçbirini tasvip etmemiz mümkün değil. Ama yazılı bir eser, dediğim gibi gerçekten de kaynakçasıyla, atıflarıyla son derece ayağı yere basan kitaplar. Bunlardan o zamanlar istifade edildi. Kitapların bir kabahati yok ama sonradan bunları yazan grubun bu hale gelmesini tabi tasvip edemeyiz.

"MEKANLARINA İADE-İ ZİYARET İÇİN GİTTİM"

İpek Özbey'in Adnan Oktar'ı kast ederek "Onların mekanına gittiniz mi?" diye sorduğu Erbakan "Onların mekanına gittik, onlarla da çay kahve içildi, sohbet edildi. Onların rahmetli Erbakan Hocamıza ziyareti, bize olan ziyaretinden sonra bir iade-i ziyaret oldu. 90'ların sonu ya da 2000'lerin başı olabilir. Sadece orada sohbet edilmesi, çay kahve içilmesi, yeni çıkan kitaplarını bize takdim ettiler" dedi.