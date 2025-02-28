Fatih Erbakan'dan Bahçeli ile 'telefon' krizine yanıt: 'Hiç kimse hazır beklemek zorunluluğunda değil'

Yayınlanma: 28.02.2025 - 14:17

Güncelleme: 28.02.2025 - 14:21

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Saadet Partisi'nin kurucu lideri ve eski başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan'ın ölümünün 14. yıl dönümü dolayısıyla Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı telefonla aradı. Ancak, iddiaya göre Bahçeli'nin aramasına yanıt verilmedi. Bunun üzerine MHP görüşme talebini geri çekti

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaparak "Türk siyasi tarihinde genel başkanlık, başbakan yardımcılığı ve başbakanlık görevlerinde bulunmuş muhterem Necmettin Erbakan'ın vefat yıl dönümü dolayısıyla Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, merhum liderin oğlu ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı aramış; ancak kendisine geri dönüş sağlanmamıştır. Gelinen noktada görüşme talebimizi geri çektiğimizi saygıdeğer kamuoyuna bildiriyoruz" ifadelerini kullandı.

"HAZIR BEKLEMEK ZORUNDA DEĞİLİZ"

Gündem oluşturan "telefon" gerilimi üzerine Fatih Erbakan'dan da bir açıklama geldi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ziyareti sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Erbakan, MHP cephesiyle yaşananları şu sözlerle anlattı:

Dün rahmetli Erbakan Hocamızın vefat yıl dönümü münasebetiyle kendisi aramışlar. Bu sırada da biz Merkez Yürütme Kurulu toplantımızı yapıyorduk.

Başkanlık Divanımızla birlikte toplantı halindeydik. Bu toplantıdan çıktık. Çıkar çıkmaz da bilgimiz olduğunda 'peki biz de geri arayalım' dedik. Ancak ne olduysa bu iki saatin içerisinde olmuş. Aramışlar. Bu iki saat içerisinde biz Merkez Yürütme Kurulu toplantımızda olduğumuz için, Başkanlık Divanı toplantımızda olduğumuz için dönüş yapamadık.

İki saatin arkasından da dönüş yapmak istediğimizde böyle bir tabloyla karşılaştık. Tabii hiç kimse bir diğer kimse aradığında hazır bekleme zorunluluğunda değil.

Hepimizin meşguliyetleri var, toplantıları var, programları var. İki saatin içerisinde bir dönüş olmadığı için böyle bir tavır almalarını gerçekten de yadırgadık ve üzüldük. Biz siyasette gerginlik istemiyoruz. Kimsenin de böyle bir gerginliğe yol açmaması gerektiğini ifade etmek istiyoruz.