'Bahçeli vefat etti' paylaşımı yapan Gelecek Partisi İl Başkanı gözaltına alındı, görevden el çektirildi

Yayınlanma: 28.02.2025 - 09:35

Güncelleme: 28.02.2025 - 09:36

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli geçen haftalarda bir kalp ameliyatı geçirdi. Operasyonun ardından yaklaşık 3 haftadır akıbeti merak edilen Bahçeli'yle ilgili olarak parti yönetiminden yapılan açıklamalarda MHP liderinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Bahçeli'nin sağlık durumuyla Gelecek Partisi'nden yapılan bir açıklama ise MHP'lilerin büyük tepkisinin ardından adli boyut kazandı.

Gelecek Trabzon İl Başkanı Hasan Kamil Velioğlu, sosyal medya hesabından Devlet Bahçeli’nin yaşamını yitirdiği yönünde bir paylaşıma imza attı.

Velioğlu, "MHP Genel Başkanı Bahçeli bir süre önce vefat etti. Henüz resmi bir açıklama olmasa da yakın bir zamanda açıklanacaktır. Tüm MHP teşkİlatlarına başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

GÖZALTINA ALINDI, KOLTUĞUNDAN OLDU

Velioğlu'nun bu paylaşımının ardından Trabzon Başsavcılığı harekete geçti. Gözaltına alınan Hasan Kâmil Velioğlu, bugün adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ömer Ünal da Velioğlu'nun görevden alındığını duyurdu. Ünal, “MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin sağlık durumu ile ilgili gerçek dışı bir bilgiyi sosyal medya hesabından paylaşmasından dolayı Trabzon İl Başkanımız Hasan Kamil Velioğlu görevden el çektirilmiştir” ifadelerini kullandı.