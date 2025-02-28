'Bahçeli vefat etti' paylaşımı yapan Gelecek Partisi İl Başkanı gözaltına alındı, görevden el çektirildi
Gelecek Partisi Trabzon İl Başkanı Hasan Kamil Velioğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yaşamını yitirdiğini öne süren bir paylaşımda bulundu. Paylaşımının ardından gözaltına alınan Velioğlu, partisi tarafından da görevden alındı.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli geçen haftalarda bir kalp ameliyatı geçirdi. Operasyonun ardından yaklaşık 3 haftadır akıbeti merak edilen Bahçeli'yle ilgili olarak parti yönetiminden yapılan açıklamalarda MHP liderinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Bahçeli'nin sağlık durumuyla Gelecek Partisi'nden yapılan bir açıklama ise MHP'lilerin büyük tepkisinin ardından adli boyut kazandı.
Gelecek Trabzon İl Başkanı Hasan Kamil Velioğlu, sosyal medya hesabından Devlet Bahçeli’nin yaşamını yitirdiği yönünde bir paylaşıma imza attı.
Velioğlu, "MHP Genel Başkanı Bahçeli bir süre önce vefat etti. Henüz resmi bir açıklama olmasa da yakın bir zamanda açıklanacaktır. Tüm MHP teşkİlatlarına başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.
GÖZALTINA ALINDI, KOLTUĞUNDAN OLDU
Velioğlu'nun bu paylaşımının ardından Trabzon Başsavcılığı harekete geçti. Gözaltına alınan Hasan Kâmil Velioğlu, bugün adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ömer Ünal da Velioğlu'nun görevden alındığını duyurdu. Ünal, “MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin sağlık durumu ile ilgili gerçek dışı bir bilgiyi sosyal medya hesabından paylaşmasından dolayı Trabzon İl Başkanımız Hasan Kamil Velioğlu görevden el çektirilmiştir” ifadelerini kullandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Terör örgütü YPG’den 'siyasi faaliyet' vurgulu açıklama!
- MHP'li isimden dikkat çeken paylaşım
- İmralı heyeti, Öcalan'ın çağrısını okudu!
- Oscar ödüllü oyuncu evinde ölü bulundu!
- CHP'den Öcalan'ın çağrısı sonrası ilk açıklama!
- Emniyet Müdürlüğü'nden o görüntülere açıklama!
- Oğlunun acısına dayanamadı: Yaşamına son verdi
- Saray'a dikkat çeken atamalar!
- MHP'den Bahçeli'nin sağlık durumuna dair yeni açıklama!
- Özel'den, Erdoğan'ın tehdidine ilk yanıt