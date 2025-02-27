MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Erbakan ile görüşme talebi geri çekildi

Yayınlanma: 27.02.2025 - 17:50

Güncelleme: 27.02.2025 - 17:50

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, Necmettin Erbakan’ın vefatının 14. yılı dolayısıyla Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ı telefonla aradığını ancak geri dönüş alamadıklarını açıkladı. Özdemir, görüşme talebinin geri çekildiğini duyurdu.

Özdemir, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Türk siyasi hayatında genel başkanlık, başbakan yardımcılığı ve başbakanlık yapmış olan muhterem Necmettin Erbakan Beyefendi'nin vefatının 14. yıl dönümü münasebetiyle Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, merhumun oğlu ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ı aramış ancak buna mukabil geri dönüş olmamıştır. Gelinen aşamada görüşme talebimizi geri çektiğimizi saygıdeğer kamuoyu ile paylaşıyor, merhum Necmettin Erbakan bey efendiye bir kez daha Cenabıallah’tan rahmet diliyoruz."