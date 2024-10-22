Fatih Erbakan'dan Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısına tepki: 'Teklif değil, tahayyül dahi edilemez...'

Yayınlanma: 22.10.2024 - 16:40

Güncelleme: 22.10.2024 - 16:41

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın TBMM kürsüsünden örgütün lağvedildiğini açıklaması gerektiğine yönelik konuşmasına tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erbakan, bunun 'tahayyül bile edilemeyeceğini' belirtti.

Öcalan'ın Kürtleri temsil etmediğini, muhataplık için siyasi partileri ve STK'leri işaret eden Erbakan, "Şehitlerimizin kanlarıyla vatan yaptığımız bu topraklarda, teröre asla taviz verilmeyecek, milletimizin birlik ve beraberliği daima korunacaktır" dedi.

Erbakan'ın paylaşımı şöyle: