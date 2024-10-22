Fatih Erbakan'dan Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısına tepki: 'Teklif değil, tahayyül dahi edilemez...'

YRP lideri Fatih Erbakan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan'ın TBMM'de örgütü lağvettiğini açıklaması ve karşılığında 'umut hakkından faydalanması' gerektiğine yönelik sözlerine sert tepki gösterdi.

Fatih Erbakan'dan Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısına tepki: 'Teklif değil, tahayyül dahi edilemez...'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.10.2024 - 16:40

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın TBMM kürsüsünden örgütün lağvedildiğini açıklaması gerektiğine yönelik konuşmasına tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erbakan, bunun 'tahayyül bile edilemeyeceğini' belirtti.

Öcalan'ın Kürtleri temsil etmediğini, muhataplık için siyasi partileri ve STK'leri işaret eden Erbakan, "Şehitlerimizin kanlarıyla vatan yaptığımız bu topraklarda, teröre asla taviz verilmeyecek, milletimizin birlik ve beraberliği daima korunacaktır" dedi.

Erbakan'ın paylaşımı şöyle:


Etiketler: #fatih erbakan #Devlet Bahçeli #Abdullah Öcalan

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