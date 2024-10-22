Erdoğan'dan, Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısı sonrası dikkat çeken mesaj: 'Açılan bu tarihi fırsat penceresi...'

Yayınlanma: 22.10.2024 - 15:01

Güncelleme: 22.10.2024 - 15:14

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Abdullah Öcalan" çağrısı sonrası ne diyeceği merak edilen Erdoğan, dikkat çeken mesajlar verdi.

"Cumhur İttifakı tarafından açılan tarihi fırsat penceresinin kişisel hesaplara kurban edilmemesini ümit ediyoruz" diye konuşan Erdoğan, "Hep beraber terörün olmadığı Türkiye'yi inşa edelim istiyoruz" ifadelerini kullandı.

FETHULLAH GÜLEN'İN ÖLÜMÜ

Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen’in ölümüyle ilgili ilk açıklamasını yapan Erdoğan, “Milletin çocuklarını hizmet diyerek, himmet diyerek mankurtlaştıranların sonu tarihteki diğer insan kılıklı iblisler gibi onursuz bir ölüm olmuştur. Rabbimiz bu ülkeye ve bu millete yaptığı kötülüklerin hesabını bu hainlerden tek tek soracaktır” dedi.

Erdoğan, FETÖ’yle mücadelenin teröristbaşı Gülen’in ölümü sonrasında da kararlılıkla süreceğini söyledi.

YENİDOĞAN ÇETESİ SORUŞTURMASI

Yaptığı konuşmada yenidoğan çetesi soruşturmasına da değinen Erdoğan, “Masum bebeklerin hayatıyla oynayan bu canilerin bir daha gün yüzü görmemesi için Cumhurbaşkanı olarak ben de konunun bizzat takipçisi olmaya devam edeceğim” dedi.

Erdoğan, “Bir avuç haysiyetsiz sebebiyle 1,5 milyon insanımızın çalıştığı sağlık ordumuzu kimse töhmet altında bırakamaz” uyarısında da bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

* Anadolu ihtilaliyle iktidara geldiğimiz 3 Kasım 2002'den beri aşkla koşan yorulmaz düsturu ile durmadan, dinlenmeden gecemizi gündüzümüze katarak aşkla koşturuyoruz. Milletin namusumuza emanet ettiği iradesini şanla, şerefle, ona zerre miskal leke bulaştırmadan taşımanın hasbi mücadelesini veriyoruz. Hamdolsun bugüne kadar milletimize mahcup olacak hiçbir iş yapmadık. Gün oldu milli iradeye kast eden darbecilere meydan okuduk. Gün oldu eli kanlı terör örgütlerine karşı canımızı ortaya koyduk.

* Gün oldu kendini ülkenin sahibi gören elitlerin karşısına dikildik. Gün oldu bürokratik oligarşi ile mücadele ettik. Gün oldu emperyalistlere ve taşeronlarına bu ülkenin sahipsiz olmadığını gösterdik. Vesayete, mafyaya, çetelere, terör örgütlerine, haksızlığa, hukuksuzluğa, statükonun bekçiliğine soyunan antidemokratik güç odaklarına hiçbir zaman baş eğmedik.

"DARBECİLERE MEYDANLARI DAR ETTİK"

* 15 Temmuz gecesi ölüm kusan silahlara, namussuzca millete kurşun çıkan FETÖ'cü alçaklara aziz milletimizle sırt sırta vererek hadlerini bildirdik. Darbecilere meydanları dar ettik. Zaferlerimizle birlikte tevazumuzu da büyüttük. Kibre kapılıp halkla arasına mesafe koyanlardan asla olmadık. Kendimiz bedel ödesek bile millete ve memlekete bedel ödettirmedik.

"SONU ONURSUZ BİR ÖLÜM OLMUŞTUR"

* Milletin çocuklarını hizmet diyerek mankurtlaştıranların sonu diğer iblisler gibi onursuz bir ölüm olmuştur. Bu hainler tüm uğraşlarımıza rağmen emrinde oldukları ağababalarının eteğine yapışarak Türk adaletinden kaçmayı başardılar. Döktükleri şehit kanlarının hesabını vermeden gittiler ama ilahi adaletten kaçamayacaktır. Allah'ın cezalandırması çetindir. Rabbimiz hesabını bu hainlerden tek tek soracaktır. FETÖ'cü sırtlan sürücüsünün ensesinde muhakkak olacağız. Baş hainin ölümüyle şehit ailelerimizin yüreği biraz olsun soğumuş, gazilerimiz biraz olsun teselli bulmuş, Türkiye'ye ihanet edenlerin akıbetinin ne olacağı böylece görülmüştür.

AKP'DE KONGRE SÜRECİ

* Biliyorsunuz 12 Ekim itibariyle 8’inci Olağan Kongre sürecimizi başlatmış bulunuyoruz. Kongrelerimizi bir bayram havasında başarıyla tamamladık. Yeni seçilen ve görevlerine devam eden kardeşlerimi tebrik ediyorum.

* AK Parti çatısı altında bencilliğe yer yoktur. Bu kadronun hamurunda biz vardır. Bu kadronun kalbinde koltuk, makam, rütbe hırsı değil, millete hizmet etme aşkı vardır. Vazife almak elbette önemlidir ama aslolan gönüllü olmaktır. AK Parti bir gönül hareketi olarak doğmuştur. Fitne, nifak için AK Parti’nin sağlam, sarsılmaz ve yıkılmaz kalesinde gedik açmak için pusuda bekleyenleri sevindirmeyeceğiz. Son 22 yılda sağlık alanında devrim gerçekleştirdik. Altyapıyı modernleştirdik. Otel konforunda odalarda 36 bin 508 yatak kapasitesine sahip 25 şehir hastanesini hizmete açtık.

"85 MİLYON OLARAK BİR ARAYA GELEBİLELİM İSTİYORUZ"

* Eski-yeni, genç-yaşlı demeden hep birlikte aşkla çalışmayı sürdüreceğiz. Partimiz ve ittifakımız ne kadar güçlü ise Türkiye de güçlüdür. emniyettedir emin ellerdedir. Biz zayıflarsak Türkiye de kan kaybediyor demektir. Sizlerden milletin umudunu omuzladığınızı unutamamanızı rica ediyorum. Son bir yılda üst üste yaşanan seçimlerle gerilen atmosferi dağıtmak için adımlar atıyoruz. Önümüzdeki 3.5 yıllık süreyi bir icraat seferberliğine dönüştürme çabasındayız. Haritalar yeniden kanla çizilmek istenirken, İsrail'in yaktığı yangın sınırlarımıza yaklaşırken iç cephemizi güçlendirmeye çalışıyoruz. 85 milyona gelin bir olalım iri olalım gür olalım diyoruz.

* 85 milyon olarak bir araya gelebilelim istiyoruz. Yıllarca milletimizin arasına nefret tohumları saçanların şaibeli kurultayla bir köşeye atılması milletin birliği noktasında değerli bir kazanımdır. Muhalefeti esir alan çirkin dilin artık terk edilmesi, siyasette yeni bir sayfanın açılmasıdır. Muhteris siyasetçilerin bu iklimi baltalamasına müsaade etmemeliyiz. Gerilim ve sokak siyaseti sadece buna tevessül edenlere değil millete ve tüm ülkeye kaybettirecektir. Kimsenin ülkemizin yükünü daha da ağırlaştırma hakkı olamaz.

"HEP BERABER TERÖRÜN OLMADIĞI TÜRKİYE'Yİ İNŞA EDELİM İSTİYORUZ"

* Şahsi hesap içine girenleri bu millet asla affetmez. İktidar muhalefet hepimizin kayıkçı kavgalarına prim vermemesi önemlidir. Doğru bulmadıklarımızı elbette eleştireceğiz. Partimize ve hükümetimize yönelik saldırıların cevabını vereceğiz ama bunları yaparken dengeyi koruyacağız, soğukkanlılığımızı muhafaza edeceğiz.

* Haksızlık karşısında kesinlikle sessiz kalamayız. İstiklal marşımız ile sorunu olanlara ve demokrasimizin altını oyanlara eyvallah demeyiz. İster baro ister avukat, ister gazeteci kılıklı terör seviciler olsun bunlara müsamaha ile yaklaşamayız. Türkiye'nin geleceğinde teröre yer olmadığını herkesin idrak etmesini bekliyoruz. Açılan bu tarihi pencerenin hesaplara kurban edilmemesini istiyoruz. Hep beraber terörün olmadığı Türkiye'yi inşa edelim istiyoruz. Yaşı 40'ın üstündeki kardeşlerim, eski Türkiye'nin nasıl bir sorunlar yumağı olduğunu hatırlamaktadır.

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

* Bürokratik kariyerinde SKK’yı batırmak dışında hiçbir başarısı olmayan bir çapsızın sosyal medyada savurduğu hakaretleri, kendisine aynen iade ediyorum. Bu ülkede sağlık hizmetleriyle ilgili konuşacak en son kişi CHP’nin devrik genel başkanı Kılıçdaroğlu’dur. CHP’nin sadece eski genel başkanı değil yeni lideri de bu konuda bize eleştiride bulunamaz.

YENİDOĞAN ÇETESİ

* Son günlerde hepimizi derinden sarsan, üzen, insan olan herkesin vicdanını kanatan bir çete operasyonu gündemde... Soruşturmanın başlama tarihi 1,5 sene öncesine uzanıyor. Şikayet üzerine hemen harekete geçildi. Sağlık, emniyet, yargı birimlerimizin işbirliği ile çete teknik ve fiziki takibe alınıyor, sorumluların üzerine gidiliyor. Titiz soruşturma neticesinde çete üyelerine operasyon yapılarak elebaşları tutuklanıyor. 47 şüpheliden 22’si şu an cezaevinde. Soruşturmanın adli boyutunda bunlar yaşanırken Sağlık Bakanlığımız Tekirdağ’da bir, İstanbul’da 9 hastanenin ruhsatını iptal ediyor. 12 masumun hayatını kaybetmesine yol açan kim varsa hepsiyle ilgili işlemler gecikmeksizin yapılıyor.

* Bir avuç haysiyetsiz sebebiyle 1,5 milyon insanımızın çalıştığı sağlık ordumuzu kimse töhmet altında bırakamaz. Masum bebeklerin hayatıyla oynayan bu canilerin bir daha gün yüzü görmemesi için Cumhurbaşkanı olarak ben de konunun bizzat takipçisi olmaya devam edeceğim. Gözünü para hırsı bürümüş fırsatçıların, içerden veya dışardan sistemi sabote etmesine izin vermeyeceğiz.