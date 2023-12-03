Fatih Erbakan'dan Bakan Işıkhan'a: Aynı ülkede mi yaşıyoruz gerçekten anlayamıyoruz

Yayınlanma: 03.12.2023 - 10:33

Güncelleme: 03.12.2023 - 10:33

Yeniden Refah Partisi düzenlediği toplantı ile il ve ilçelerde belirlenen belediye başkan adayları açıklandı. Toplantıda, 1 büyükşehir belediye başkan adayı, 2 il belediye başkan adayı, 61 ilçe belediye başkan adayı ve 23 belde belediye başkan adayı belli oldu.

Toplantıda konuşan Fatih Erbakan, “5 yıl gibi kısa bir sürede hazine yardımı almadan, dış güçlerin desteği olmadan, medyanın estirdiği rüzgarlar olmadan 81 il teşkilatı, 900’den fazla ilçe teşkilatı, mahalle ve köy teşkilatları, Cenabı Allah'a şükürler olsun bugün itibariyle 331 bin resmi üyesiyle Yeniden Refah Parti’miz her geçen gün hızla büyümeye devam ediyor" dedi.

Fatih Erbakan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçtiğimiz hafta genel merkezimizde 49 belediye başkan adayımızı tanıdık. Cenabı Allah'a şükürler olsun. Şimdi burada inşallah 87 belediye başkan adayımızı daha ilan edeceğiz. Allah hayırlı ve mübarek eylesin. Bugün bir büyükşehir belediye başkan adayımızı, 2 il belediye başkan adayımızı 61 ilçe belediye başkan adayımızı ve 23 belde belediye başkan adayımızı ilan edeceğiz. Toplamda 87 belediye başkan adayımızı ilan etmiş olacağız. Mart ayına kadar belediye başkan adayı Mart'tan sonra belediye başkanlarımız olacaklar inşallah. Bugün burada ilan edeceğimiz, birbirinden kıymetli 87 belediye başkan adayımız ve inşallah Yeniden Refah Partimizin tüm belediye başkan adayları milletimizi belediyelerde özlediği hizmetlere kavuşturacaklar Allah'ın izniyle.”

"BAKAN IŞIKHAN VATANDAŞIN YOKSUL KALMASINI KABULLENMİŞ"

Asgari ücret konusuyla ilgili de konuşan Erbakan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın konuyla ilgili yaptığı açıklamalara tepki göstererek şöyle dedi:

"14 bin açlık sınırı olan bir ülkede asgari ücret ne kadar? 11 bin 400 lira. Bu 11 bin 400 lirayla hem beslenmesi lazım hem ısınması lazım kirasını ödemesi lazım, ulaşım giderleri var, kırtasiye giderleri var, giyim kuşam giderleri var. Hepsini 11 bin 400 lirayla karşılaması lazım. Böyle bir şey matematiğe de aykırı, insanlığa da aykırı bir durum. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız, 'Ülkemizde aşırı yoksulluk içinde veya açlık sınırı altında yaşayan kişi bulunmamaktadır' diyor. Biz sayın Bakan'ın bu ifadelerini şaşkınlıkla izliyoruz ve sayın Bakan ile aynı ülkede mi yaşıyoruz, aynı istatistiklere mi bakıyoruz, gerçekten de anlayamıyoruz. Bırakınız 7 bin 500 lira aylık maaş reva görülen emeklimizi, bırakınız 11 bin 400 lira maaş reva görülen asgari ücretlimizi, bugün Türkiye'de profesörlerimizin aldığı maaş dahi yoksulluk sınırının altında. Bakan Işıkhan'ın vatandaşımızın yoksul kalmasını kabullendiğini asgari ücrete yaklaşımından da anlıyoruz. Asgari ücret için 'geçmişte olduğu gibi asgari ücrete tek bir sefer zam yapmayı düşünüyoruz' diyor. Bu enflasyon patlamasının olduğu bir ortamda, hiçbir enflasyon hesabının birkaç ay sonra bile geçerli olmadığı bir ortamda, bir sene için bir defa zam yapmayı düşünüyorlarsa cenabı Allah bu asgari ücretlinin yardımcısı olsun."

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücret konusuna ilişkin Birleşik Arap Emirlikleri dönüşü uçakta yaptığı açıklamada "Asgari ücret artışı zaten biliyorsunuz yıl içinde bir kezdir. Bir kez verilecek zamla bu iş biter. Bunun da sorumlusu birinci derecede Çalışma Bakanımız Vedat Işıkhan’dır. Biz vatandaşımızı bugüne kadar enflasyona ezdirmedik ve ezdirmeyiz" demişti.