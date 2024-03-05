Fatih Erbakan'dan Menzil 'şeyh'i Erol’a ziyaret
Yeniden Refah Genel Başkanı Fatih Erbakan, Menzil cemaatinin "şeyh"lerinden Muhammed Saki Erol’u ziyarette bulundu.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Menzil cemaatinin Adıyaman kolunun "şeyh"i Muhammed Saki Erol'u ziyaret etti.
Ziyarete ilişkin fotoğraflar partinin sosyal medya hesabından paylaşıldı. Partinin açıklamasında “Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan, Adıyaman Menzil köyünde Seyyid Muhammed Saki Hazretlerini ziyaret etti” denildi.
AKP iktidarıyla birlikte Türkiye'deki en büyük dinsel yapılanmalardan biri haline gelen Menzil cemaati, 2023 genel seçimlerinde Cumhur İttifakı’nı destekleyeceklerini açıklamıştı. Açıklamada, “Net hedeflerin hızlıca ve kararlılıkla hayata geçirilebilmesi adına geçtiğimiz kritik dönemin tecrübesini önemsiyoruz. Bu vesileyle hem Cumhurbaşkanlığı hem de Milletvekili Genel Seçimleri’nde Cumhur İttifakı’nı destekliyoruz” denilmişti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Çanakkale’de korkutan deprem
- AİHM’e taşındı!
- 'Çanakkale 6.8 ile 7.4 arasında bir depreme gebedir'
- Naci Görür'den kritik açıklama!
- Çetin Doğan'ın sağlık durumu hakkında açıklama geldi
- Belçika'da Fenerbahçe alarmı
- Büyükelçi oldu, davadan kaçamadı!
- Ankara, İstanbul ve İzmir’de son durum ne?
- 'Çok şiddetli hissettik'
- Sadettin Saran adaylık kararını açıkladı