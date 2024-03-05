Fatih Erbakan'dan Menzil 'şeyh'i Erol’a ziyaret

Yeniden Refah Genel Başkanı Fatih Erbakan, Menzil cemaatinin "şeyh"lerinden Muhammed Saki Erol’u ziyarette bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.03.2024 - 16:30
Fatih Erbakan'dan Menzil 'şeyh'i Erol’a ziyaret
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Menzil cemaatinin Adıyaman kolunun "şeyh"i Muhammed Saki Erol'u ziyaret etti.

Ziyarete ilişkin fotoğraflar partinin sosyal medya hesabından paylaşıldı. Partinin açıklamasında “Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan, Adıyaman Menzil köyünde Seyyid Muhammed Saki Hazretlerini ziyaret etti” denildi.

AKP iktidarıyla birlikte Türkiye'deki en büyük dinsel yapılanmalardan biri haline gelen Menzil cemaati, 2023 genel seçimlerinde Cumhur İttifakı’nı destekleyeceklerini açıklamıştı. Açıklamada, “Net hedeflerin hızlıca ve kararlılıkla hayata geçirilebilmesi adına geçtiğimiz kritik dönemin tecrübesini önemsiyoruz. Bu vesileyle hem Cumhurbaşkanlığı hem de Milletvekili Genel Seçimleri’nde Cumhur İttifakı’nı destekliyoruz” denilmişti. 



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