Türkiye'nin Çad büyükelçisi'nin Menzil'in Nezir Derneği'ni ağırladığı ortaya çıktı

Yayınlanma: 23.02.2024 - 03:00

Güncelleme: 23.02.2024 - 03:00

Eğitim, sağlık, ekonomi, hukuk gibi toplumsal yaşamın tümünü ilgilendiren alanlarda etkilerini artıran tarikat ve cemaatler, dış politikada görünür hale geldi. Kamuoyunda, “Menzil Cemaati’nin derneği” olarak bilinen ve ölen Menzil Şeyhi Abdülbaki Elhüseyni’nin oğlu tarafından kurulan Nezir Derneği üyelerinin, Çad büyükelçisinin makamında ağırlandığı ortaya çıktı.

MAKAMDAN FOTOĞRAF

Muhammed Saki Elhüseyni’nin kurucusu olduğu derneğin ziyareti, “Nezir, gönül coğrafyamızdaki yüreklere dokunmaya devam ediyor” şeklinde paylaşıldı. Dernek üyeleri, Türkiye’nin Çad Büyükelçisi Kemal Kaygısız’ın makamından fotoğraf da paylaştı. Derneğin adak, akika, nafile, şükür ve kurban organizasyonu için Çad’da bulunduğu bildirildi. Büyükelçilik ziyaretinin ise “Kurban kesim ve dağıtım işlemlerinden önce” gerçekleştiği belirtildi. Menzilci derneğin Çad Büyükelçisi Kaygısız’a, “Çad’da yürütülen faaliyetler hakkında bilgi” verdiği öğrenildi.

12 Temmuz 2023 tarihinde ölen Menzil Cemaati’nin şeyhi Abdülbaki Elhüseyni’nin büyük oğlunun kurduğu Nezir Derneği, kurulduğu gün itibarıyla “Bağış” adı altında para toplamasıyla gündeme gelmişti. Ayrıca, derneğin internet sitesinde yer alan “Banka Hesaplarımız” bölümünde üç farklı bankadan Türk Lirası ve döviz cinsinden para yatırılabilecek banka hesap numaraları yer alıyor.

İSMAİLAĞA DA AFGANİSTAN’DA

İktidarın, cemaat ve tarikatlarla işbirliğinin bir örneği de Gazze yardımlarında yaşanmıştı. İsrail’in Gazze’deki saldılarının artmasıyla AFAD eşgüdümünde “İyilik Gemisi” kampanyası başlatılmıştı. Kampanyaya ise cemaat ve tarikat bağlantılı vakıflar da dahil olmuş; Menzil, İsmailağa, Nur ve Yahyalı cemaatleriyle bağlantıları bilinen yapılar, reklam yapmıştı.