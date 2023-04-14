Fatih Erbakan'dan ortağına hastane eleştirisi

Cumhur İttifakı’nın ortaklarından Yeniden Refah Partisi’nin (YRP) seçim beyannamesinde, AKP iktidarının “övünç kaynaklarından” şehir hastaneleri ile ilgili “Kira ve gelir garantilerinin döviz kurunun da artmasıyla ülke bütçesine önemli bir yük getirmesi söz konusudur” değerlendirmesi yapıldı.

Selda Güneysu
Yayınlanma: 14.04.2023 - 03:00
Fatih Erbakan'dan ortağına hastane eleştirisi
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YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, dün partisinin 2023 Seçim Beyannamesi’ni açıkladı.

Şehir hastanelerinin denetimini artırıcı düzenlemeler yapılacağı vaat eden YRP, “Şehir hastanelerinin kira ve gelir garantilerinin döviz kurunun da artmasıyla ülke bütçesine önemli bir yük getirmesi söz konusudur. Ancak bu hastanelerin finansal tablolarını ne Maliye Bakanlığı ne de Sağlık Bakanlığı açıklamamaktadır. Şehir hastanelerinde kamu-özel ortaklığının doğasına uygun yeni bir yönetim modeli geliştirerek verilen hizmetlerdeki kaliteyi artıracağız” ifadelerine yer verildi.

Partinin Cumhur İttifakı’na katılımı sürecinde tartışmalara yol açan 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Yasa’nın aile bütünlüğünü bozucu maddelerinin ayıklanması vaadi, beyannamede de yer aldı. Beyannamede ayrıca “EYT’nin çözümünde staj ve çıraklık sürelerinin ‘sigorta başlangıcı’ olarak sayılmaması nedeniyle, belirli bir kesimin sorunu çözüme kavuşturulamamıştır” denildi. 

KADINLARI HEDEF ALDI

Ankara’da aday tanıtım toplantısına katılan Erbakan “İstanbul Sözleşmesi” üzerinden Millet İttifakı’nı hedef alarak “'Gelir gelmez İstanbul Sözleşmesi'ni geri getireceğiz' diyen bir zihniyetin iktidara gelmesine vesile olursanız vebalini nasıl ödeyeceksiniz” dedi.


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