Fatih Erbakan'dan 'Şu an Cumhur İttifakı'nda mısınız' sorusuna yanıt

Yayınlanma: 24.04.2024 - 08:54

Güncelleme: 24.04.2024 - 11:40

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, TBMM'deki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resepsiyonunda, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Partisinin yerel seçimlerde AKP'ye kaybettirip kaybettirmediğinin sorulması üzerine Fatih Erbakan, "Hiçbir ilde biz kaybettirmedik. Özellikle ben de baktım. Aradaki puan farkı bizim oyumuzun çok daha üzerinde. Hatta bazı yerlerde MHP, AK Parti'ye kaybettirmiş oldu. Mesela Yozgat'ta, Adıyaman'da, Kilis'te... Ama bizim hiçbir yerde öyle bir etkimiz olmadı" diye konuştu.

"Siz İstanbul'da aday çıkarmasaydınız da vaziyet değişmiyordu" şeklindeki değerlendirmeye karşılık da Erbakan, "Değişmiyordu. 11 puan fark var. Bizim de 2,6" ifadesini kullandı.

ERDOĞAN İLE GÖRÜŞTÜLER Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile seçimden sonra görüşüp görüşmediğine dair soruya Erbakan, "Görüşmedik" yanıtını verdi.

"ŞU ANDA CUMHUR İTTİFAKI'NDA MISINIZ?"

Erbakan, "Şu an Cumhur İttifakı'nda mısınız" sorusuna da "Değiliz herhalde, onların söylediğine göre. Onlar öyle söylüyorlar. Biz zaten hep milli görüşün içindeydik. Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyorduk. Şimdi de gene aynısını yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Ama o taraf biraz 'Yanlışa da yanlış demeyin, her şeye doğru deyin' noktasında olunca biraz anlaşamadık" şeklinde cevapladı.

'SEÇİMDE EKONOMİNİN ÇOK BÜYÜK ETKİSİ OLDU'

Seçim sonucuna ilişkin değerlendirmesi sorulan Erbakan, "Seçimde ekonominin çok büyük etkisi oldu. Genel seçim havasında oldu. Vatandaşa da hak veriyoruz. Çünkü bu şartlarda yaşamak çok zor. Bunun yanında Gazze konusunun çok büyük etkisi oldu. Milletin o noktada büyük hassasiyeti var. Bütün bunların birikmesi böyle bir sonucu ortaya çıkardı" değerlendirmesinde bulundu.

'ÖZGÜR ÖZEL'LE BAYRAMDA GÖRÜŞTÜK'

"Ana muhalefet lideri ile hiç temas kurabildiniz mi?" şeklindeki soru üzerine ise Erbakan, "Kendisiyle bayramda görüştük. Sağ olsunlar, bayram tebriki için aramışlardı. O zaman görüştük kendisiyle, yine de görüşürüz" dedi.

Erbakan, Türkiye'nin İsrail'e yönelik ihracat kısıtlamasına ilişkin soruya, "Hiç yapılmamasındansa yine de bu adım olumlu bir adım" cevabını verdi.

'KÜRECİK RADAR ÜSSÜ'NÜN KAPATILMASINI İSTİYORUZ'

Malatya'daki Kürecik Radar Üssü ile ilgili de itirazları olduğuna işaret eden Erbakan, "Oradan alınan istihbaratların ABD ve İngiltere üzerinden İsrail'e fayda sağlayacak şekilde kullanılması... O nedenle Kürecik'i de kapatalım; 'Neden biz bunlara istihbarat sağlayacağız?' diye soruyoruz" ifadesini kullandı.

Bu konuyu Meclis'te düzenleyecekleri basın toplantısında da ifade edeceklerini açıklayan Erbakan, "Gidip orada savaşamıyorsak bile bu yaptırımları uygulamamız lazım. Ticaretin kısıtlanması bir adımdı ama Kürecik de öyle. Biz bağımsız, egemen bir devletiz; niye onlara istihbarat verelim, bu kadar katliam ve vahşet gözümüzün önündeyken? Kapatılmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

'ANAYASA ÇALIŞMASINI GÖRDÜKTEN SONRA DEĞERLENDİRECEĞİZ'

Yeni anayasa çalışmalarına ilişkin değerlendirmesi sorulan Fatih Erbakan, "Onunla ilgili ne yapmak istediklerini görmemiz lazım. Onu gördükten sonra yetkili kurullarımızla, hukukçularla değerlendirip ona göre bir tavır sergileyeceğiz" yanıtını verdi.

Sorulması üzerine yerel sonuçlarının beklentilerinin altında gerçekleştiğini anlatan Erbakan, "Biz sahada çok daha yüksek bir teveccühle karşı karşıyaydık. İl genel meclisinde yüzde 6,98, belediye başkanlığında 6,2 oy almışız. 110 ilçede yüzde 10'u, 140 ilçede de yüzde 20'yi geçmişiz, 20 ilde de yüzde 10'un üzerinde ve 3 milyonun üzerinde bir oy" dedi.