Fatih Erbakan'dan üç partiyle ittifak sinyali

Yayınlanma: 03.05.2025 - 17:58

Güncelleme: 03.05.2025 - 17:58

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin il başkanları toplantısı öncesi gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Olası bir genel seçimde partisinin bir ittifak ihtimalinin bulunduğunu belirten Erbakan, “Gelecek Partisi, İYİ Parti ve Saadet Partisi ile bir ittifak olabilir” dedi. Erbakan buna karşın bu partilerle herhangi bir görüşme yapılmadığını da sözlerine ekledi.

Erbakan, "Bize gelmek isteyen herkese kapımızın açık olduğunu ifade etmek isterim. Yeniden Refah Partimizin de bu büyüme ve katılımlarla ilgili potansiyelinin yüksek olduğunu da ifade etmek isterim. Çünkü Yeniden Refah Partisi Türkiye'nin en hızlı büyüyen partisidir. Gerçekten de üye sayısı bakımından da oy oranı bakımından da bu ortadadır ve Türkiye'nin 3'üncü büyük partisi haline gelmiştir. Milli Görüş mirasına sahip çıkan bir partidir. Bu nedenle büyüme potansiyeli her zaman vardır" dedi.

"ADAYIMIZI İLAN ETTİK"

Erbakan sözlerine şöyle devam etti:

"Tabii diğer taraftan biz cumhurbaşkanlığına adaylığımızı ifade ettik, ilan ettik. Bununla ilgili bir geri dönüşün söz konusu olmayacağını ifade ediyoruz. Cumhur İttifakı’yla tekrardan artık mümkün olmadığını da net bir şekilde ifade ediyoruz ve baraj probleminizin olmadığını da görüyoruz. Çünkü biz 520 binle ile yüzde 7 oy oranına ulaşmıştır yerel seçimde. Bugün 650 bin üye ile daha da yukarı bir seviyede olduğumuzu ve baraj problemimiz olmadığını da düşünüyoruz."

ÜÇ PARTİYE SICAK MESAJ

Erbakan, olası seçimde ittifak yapabilecekleri partileri ise şu ifadelerle açıkladı:

"Tabii buna rağmen daha güçlü bir şekilde seçimlere girmek bir sinerji oluşmasına vesile olmak bakımından milletvekili, parlamento seçimlerine yönelik bir ittifakın içerisinde olabiliriz. Bunun içerisinde de tabii Gelecek Partisi olabilir, İYİ Parti olabilir, Saadet Partisi olabilir bu partilerle bir ittifak içerisinde olma ihtimalimiz olabilir ama bununla herhangi bir görüşme şu ana kadar olmadı. Sadece sorunu üzerine bir cevap olarak ifade ediyorum ama bu olmasa da biz kendimiz de barajı aşma ile ilgili probleminiz olmadığını ifade ediyorum."