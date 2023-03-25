Fatih Erbakan'ı Mustafa Destici ikna etmiş!

Yeniden Refah Partisi’nin son dakika fikir değiştirmesi Ankara kulislerini hareketlendirdi. 100 bin imza toplamak üzere cumhurbaşkanı adayı da olan YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın kararını değiştirmesi yönündeki görüşmelerde “Cumhur İttifakı ortaklarından BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’nin rol oynadığı” öne sürüldü.

ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 25 Mart 2023 - 04:00
Fatih Erbakan'ı Mustafa Destici ikna etmiş!
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Edinilen bilgiye göre, önceki gün temel atma törenleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yle birlikte Kahramanmaraş’ta bulunan BBP lideri Destici, bu sırada Erbakan’ı iki kez telefonla aradı ve ikna çalışması yürüttü.

Diğer taraftan parti kurmayları arasındaki görüşmeler de sürdü.

Dün de devam eden uzlaşı arayışlarının ardından YRP’nin Cumhur İttifakı’na katılım kararı kesinleşti ve ittifak protokolü, son saatte YSK’ye teslim edildi. 



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