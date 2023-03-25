Fatih Erbakan'ı Mustafa Destici ikna etmiş!

Yayınlanma: 25 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 25 Mart 2023 - 04:00

Edinilen bilgiye göre, önceki gün temel atma törenleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yle birlikte Kahramanmaraş’ta bulunan BBP lideri Destici, bu sırada Erbakan’ı iki kez telefonla aradı ve ikna çalışması yürüttü.

Diğer taraftan parti kurmayları arasındaki görüşmeler de sürdü.

Dün de devam eden uzlaşı arayışlarının ardından YRP’nin Cumhur İttifakı’na katılım kararı kesinleşti ve ittifak protokolü, son saatte YSK’ye teslim edildi.



