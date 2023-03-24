Son dakika... Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı alan Fatih Erbakan'dan ilk açıklamalar

Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 18:00

Güncelleme: 24 Mart 2023 - 18:19

Yeniden Refah Partisi (YRP), 14 Mayıs seçimlerindeki tutumunda değişikliğe gitti. Daha önce seçimlere kendi ismi ve logosuyla gireceğini açıklayan parti, Cumhur İttifakı'na katılmaya karar verdiğini duyurdu.

Karara ilişkin ilk kez konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Bugün Sayın Cumhurbaşkanı ile kendilerinin daveti ile Külliye'de bir araya geldik. Partimizin talepleri konusunda anlaşmaya vardık. Bizzat Sayın Cumhurbaşkanı ile mutabakata varılmış oldu. Yeniden Refah Partisi olarak tüm seçim alanlarında kendi amblemimizle Cumhur İttifakı'nda seçime girme kararı almış bulunuyoruz.

Cumhur ittifakı karşısında kümelenen blok, geçmişte yaşadığımız tecrübeler ve söylemler dolayısıyla ülkemize fayda getirmeyecek bir bloktur. Bu blok ülkemize ve milletimize fayda sağlamayacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız önümüzdeki hafta salı ya da çarşamba genel merkezimize ziyarette bulunacak. Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecimizi de sonlandırmış bulunuyoruz."

NE OLMUŞTU?

AKP'den Genel Başkanlığı düzeyinde Refah Partisi Genel Merkezi'ne yapılan bugünkü ziyaretten olumlu sonuç çıktığı ve Yeniden Refah Partisi'nin, son görüşmenin ardından Cumhur İttifakı'na resmen katıldığı belirtildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Yeniden Refah Partisi Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bayram Sakartepe, "14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde vatan ve milletimizin menfaatleri için Cumhur İttifakı'na katıldık" dedi.