Fatih Mehmet Maçoğlu Cumhuriyet TV'ye konuştu ana muhalefet partisini sert eleştirdi

Yayınlanma: 21.03.2024 - 18:36

Güncelleme: 21.03.2024 - 18:37

Yerel seçimlere 10 gün kala Türkiye genelinde belediye başkan adayları seçim çalışmalarını sürdürüyor. İstanbul-Kadıköy'den Türkiye Komünist Partisi'nin (TİP) belediye başkan adayı olan Fatih Mehmet Maçoğlu, Cumhuriyet TV'ye özel açıklamalarda bulundu.

"İyi gidiyoruz, çok büyük bir sempatik var” diyeh Maçoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Girdiğimiz her sokakta bize katkı sunan, önerilerde bulunan çok fazla dostumuz var. Hiç ummadığımız bir grup başka bölgelere de gitmemizi önererek oradakilerini bizi beklediğini söylüyor. İlk başladığımızda birkaç kişi ile selamlaşırken artık bizi kalabalık gruplar karşılamaya başladı."

"AKP'NİN KAZANMA İHTİMALİ YOK"

Diğer partilerin Kadıköy adaylarının seçmene “manipülatif” sözler söylediğini öne süren Maçoğlu, “Birtakım partiler sokakta bizim hakkımızda doğru olmayan ifadelerde bulunuyorlar. Yüzde 80 muhalefet gücünün olduğu bir yerde yüzde 14’lük oyu olan AKP’nin kazanabileceğini söylüyorlar. Kadıköy’de 3-4 farklın muhalefet partisi bile seçime girse AKP’nin kazanma ihtimali yok. Sahada bu gibi eleştirileri çok nadir duyduk. Pek çoğu başka bir güçlü adayın çıkmış olmasından memnun. Halk bilinçli, kime nasıl destek vereceğini biliyor” dedi.

Maçoğlu, “Benim için en büyük anket sokaktaki insanların vicdanıdır ve 31 Mart’taki kararıdır” dedi ve şöyle devam etti:

“Bazı anketler manipüle ediliyor. İlk baladığımızda yüzde 26,5 ile başlamıştık. Sokakları gezdiğimizde CHP ile başa baş gidiyoruz gibi duruyor. Her 10-15 günde bir akademisyen hocalarımız çalışmalar yapıyor. Bu arkadaşlarımız kullandıkları yöntemle birçok yeri az farkla doğru tahmin etmişler. Şu an yapılan araştırmalara göre biz de CHP de yüzde 30’un üzerinde.”

SOSYALİST PARTİLER NEDEN İTTİFAK YAPMADI?

Kadıköy’de bir başka sosyalist parti olan Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) aday çıkarmasını değerlendiren Maçoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Demokrasi kuvvetleri birleştiğinde az oy alsalar bile moral, motivasyondur ve omuz omuza mücadeledir. Bu süreçte başarılı olmasa bile daha sonra başarı elde edebilir. Bu meseleyle ilgili kurumlar onlarca kez görüşmeler yaptı. Zaten bazı bölgelerde TİP işbirliği yaptık. Bazı bölgelerde ittifak yapamadık, bu da bizlerin yani sol siyasetin eksiği olsun.

Sonuçta bu demokratik bir yarış, bunlar doğaldır. Ben toplumun son süreçte kazanmaya yakın sosyalist adayların etrafında birleşeceğini düşünüyorum. İnsanların bu tavrını sokakta da görüyorum. Bizimle CHP arasında geçen bu yarışta ittifak yapamamış olsak bile sonraki süreçte TİP’in, DEM Parti’nin dahil olduğu bir yönetim anlayışımız olur.”

"SOSYALİSTLERE SORUMLULUK DÜŞTÜ"

Yerl seçim sürecinde sıkça tartışılan ittifaklar konusuna ilişkin açıklamalarda bulunan Maçoğlu, “Burjuva siyaseti içerisinde üstenci ittifak tartışmaları yapıldı. Ne yaparlarsa yapsınlar insanlar kendi düşüncesi yönünde hareket eder. Bu meselelerde en şeffaf en ilkeli davranan devrimcilerdir. Karar verdi mi tam destek olurlar. Ama burjuva siyaseti ayak oyunları arkadaki planlarla yapar. Bizler ittifakı halktan gizleyerek yapmayız.

Artık ittifaklara takılmadan başka alternatifler çizmemiz lazım. Dünya kötü yönetiliyor ama ülkemiz daha kötü yönetiliyor. Kaotik bir sürece doğru gidiyoruz. 1 Nisan’dan sonra büyük bir ekonomik kırılmalar olacağı söyleniyor, iki taraf da önemli bir çözüm sunmuyor. Kimsenin halktan, emekçiden yana politikası ve programı yok. Sadece emekçileri bölerek kendi tarafını oluşturma çabası var.

Sosyalistlere bir sorumluluk düştü. Bulunduğumuz bölgelerde birleşmeli, burjuva ittifakları geçmişte halkı nasıl kandırıyorsa bundan sonra da kandırmaya uğraşacak. Ancak halk artık kendi evladı olan ve kendine hizmet eden, kendisi için her şeyi göze alan devrimcileri destekleyecek” ifadelerini kullandı.

"KADIKÖY'ÜN BÜYÜK BİR KISMI EMEKÇİ"

Kadıköy’ün sosyoekonomik açıdan refah seviyesi yüksek bir ilçe olarak tanımlanmasını eleştiren Maçoğlu, “Kadıköy’de 45 bin 507 işyeri var toplam çalışan sayısı 225 bin kişi. Hangi ilçede 12-13 saat çalışan bu kadar işçi var. Yüzde 20 emekli yurttaş var. Babadan kalma ya da emekli ikramiyeleriyle alınmış evleri var. Zengin nüfus oldukça az. İşçiler asgari ücretin biraz daha fazlası kadar maaş alıyor.

Sanat emekçilerinin çok yoğun üretim yaptıkları bir ilçe ve hiçbiri yaşamını doğru dürüst sürdüremez halde. 80-90 özel sahne var binlerce sanatçı grubu var. Kamucu bir anlayışla onlara destek sunmalı. Kadıköy’de 5-6 tane pazar var yurttaş sadece akşam pazarına gidebiliyor, çürümüş meyve-sebze toplayan insanlar var” dedi.

ANA MUHALEFETİ SERT ELEŞTİRDİ!

Ana muhalefet partisine yönelik konuşan Maçoğlu, “Şimdiye dek sosyalistler bu ilçede adaylaşmadı. Solcu olduğunu iddia eden CHP ‘Burada muhalefet var’ diyor. Neyin muhalefeti? Erdoğan’a karşı muhalefet yapıyor, burjuvaziye ve kapitalizme karşı yapıyor mu? NATO gibi dünyanın başına bela olmuş bir yapıya oy verdiler. Kimi kandırıyorlar? İşçi sınıfının mücadelesini vermeyen hiçbir siyasal kurum solcu değil” diye konuştu.

"KADIKÖYLÜLERİN KORKUSU YERİNDEN EDİLMEK"

Maçoğlu, Kadıköy’ü depreme hazırlama planını ise şu sözlerle anlattı:

“Halk meclislerini kuracağız. Sokak sokak bölgedeki yerinde dönüşümü yapacağız. 1980’den önce yapılan yapılar yüzde 51 oranında. 3 milyona mal ettikleri alanın maliyeti aslında ortalama 2 milyon lira civarında. Bir de faizle daha da yükseliyor. 1 buçuk milyona mal etsek belki insanlar kabul edecek.

Ayrıca performans analizleri yapılıp ekonomik ömrünü doldurmayan yapıları daha az maliyetle güçlendirebiliriz. Kooparatif ile yerinde ve maliyetine dönüşüm ve ömrünü doldurmayan binaları güçlendirme yapacağız. Kadıköylülerin en çok korktuğu yerinden edilmek. Fikirtepe’de öyle oldu.”