Fatih Mehmet Maçoğlu oy oranını açıkladı: CHP ile fark kapanıyor mu?

Yayınlanma: 19.03.2024 - 11:45

Güncelleme: 19.03.2024 - 11:48

Türkiye Komünist Partisi (TKP) İstanbul Kadıköy Belediye Başkan Adayı Fatih Mehmet Maçoğlu, TELE1 kanalında Sabah Pusulası programına katıldı. Maçoğlu, Kadıköy'de adayların oy oranlarını değerlendirdi.

TKP'nin Kadıköy adayı Maçoğlu, Kadıköy'de yapılan seçim araştırmalarında CHP'nin oy kaybının olduğunu ve kaybın kendileri lehine olduğunu söyledi.

"BÜYÜK BİR BÖLÜMÜNÜ BİZ ALDIK"

TKP'li Maçoğlu, "Diyelim ki CHP yüzde 70 civarında ortalama oy alıyor. O oy oranı 40'ın altına düştü ve bu düşen oyların büyük bir bölümünü biz aldık.

AKP'den geçen dönem bir kadın arkadaş girmiş ve Kadıköy'de biraz sevildiğinden dolayı oy oranı yüzde 16 iken yüzde 19 almış (2019 seçimleri) ancak şu anda oyları 13-14 civarına düştü. İYİ Parti geçen dönemde Emre Kınay ile girdi. Biraz da toplumda sevilen birisi, sanatçı. Ona giden oylarda da düşüş var" dedi.

Fatih Mehmet Maçoğlu son olarak kendi yapmış oldukları anket olmadığını ancak Kadıköy için araştırmaların olduğunu söyledi. Araştırmalara göre, CHP ile aralarında farkın büyük olmadığını ifade etti.