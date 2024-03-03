TİP’in adayından Maçoğlu’na eleştiri: ‘Rekabet görüntüsüne gerek var mıydı?’

Yayınlanma: 03.03.2024 - 11:39

Güncelleme: 03.03.2024 - 11:39

Türkiye Komünist Partisi (TKP), Fatih Mehmet Maçoğlu’nu Kadıköy’den aday gösterdi. Türkiye İşçi Partisi de daha sonra genel başkan yardımcısı Doğan Ergün’ü Kadıköy’den aday olarak açıkladı.

Ergün, Duvar’dan Eren Topuz’la yaptığı söyleşide “Fatih Mehmet Maçoğlu ismi Kadıköy için TİP'le de anılmıştı. Maçoğlu'yla TİP arasında nasıl görüşmeler geçti? Maçoğlu’nun adaylığını nasıl yorumluyorsunuz?” sorusunu yanıtladı.

Ergün soruyu “Öncelikle bizim Fatih Mehmet Maçoğlu'yla herhangi bir sorunumuz, herhangi bir derdimiz bulunmuyor. Özellikle Ovacık'taki belediye başkanlığı sürecinde çok başarılı olduğunu, sosyalist belediyecilik açısından bir alternatif yaratabildiğini düşünüyoruz.

Maçoğlu'nun Türkiye İşçi Partisi'yle adının anılması da bizden kaynaklanmıyor. Başından itibaren Maçoğlu'yla ve SMF'li arkadaşlarımızla hep şunu konuştuk, Türkiye sosyalist hareketi açısından elbette değerli bir isim. Ama bu yerel seçimde aday olarak nasıl bir bölgede seçime girmesi gerekir? Dersim'den çekilmek önemli bir karar. Bu doğru mu? Bu yapılıyorsa başka nerede değerlendirilebilir? Profil olarak neresi uygundur? Bütün bunları konuştuk. Sağ olsunlar bizim fikirlerimizi aldılar. Biz de onları dinledik. Böyle bir diyalog olduğunu söyleyebilirim.

“KADIKÖY’DE ÜÇÜNCÜ PARTİYİZ”

Özel olarak TİP adayı olması üzerine konuşmadık. Derdimiz sosyalizmi güçlendirmek. Bunu yaparken her bir figür nasıl etkili olabilir, bunları değerlendiriyorduk. Genel seçim sonuçlarına göre Kadıköy’de CHP ve AK Parti’nin ardından üçüncü partiyiz. Doğal olarak Türkiye İşçi Partisi'nin Kadıköy'de kökleşmek, güçlenmek gibi bir derdi var. Biz o aşamada niyetimizi net bir şekilde ifade ettik. Maçoğlu'nun bir başka partiden adaylığını biz de neredeyse kamuoyuna ilan edildiği sırada öğrenmiş olduk.

“ÇOK NAZİK BİR HAREKET DEĞİLDİ”

Bence bu noktadan sonrası biraz o tarafa sorulması gereken bir soru. Türkiye'de sosyalist bir parti çok güçlü bir şekilde genel seçim geçirmişken tırnak içinde rekabet görüntüsüne gerek var mıydı? Birbirimizi severiz, sayarız. Çeşitli yerlerde işbirliğimiz de devam ediyor. Ama sonuçta çok nazik bir hareket olarak görmediğimizi söyleyebilirim. Kadıköy’de TİP yüzde on civarında oy aldı. Burada bizimle genişleyen bir yol var. Bu alanda plan yaparken TİP'le yapılmasını tercih ederdik. Tabii bu düşmanlaşmak anlamına da gelmiyor” şeklinde cevapladı.

“ERKAN BAŞ KAZANIRSA GENEL BAŞKANLIĞI BIRAKACAK”

Ergün, “Erkan Baş, Gebze’de seçilirse bırakacak mı genel başkanlığı?” sorusuna da şu yanıtı verdi:

“Aynen öyle. Bunlar tartışıldı zaten. İlk defa böyle bir şey olduğu için tabii ki doğal olarak partideki yetkili kurullarda da ‘Burada ne gibi sorunlar ortaya çıkabilir?’ veya ‘Bu doğru bir yaklaşım mı?’ gibi tartışmalar tabii ki oldu. Sonuçta bu bir tercih meselesi olacak. Yani parti meclisi yine oturacak, konuşacak, karar alacak. Ama Gebze'de belediye başkanlığını kazandığımız takdirde, ‘Yok ben bunu yapmam’ diyebileceğimizi zannetmiyorum. Türkiye siyasetinde emekçilerin ağırlığının artırılabilmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız.”