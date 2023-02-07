Fatih Mehmet Maçoğlu Pazarcık'ta: 'Hangi enkazda kim var, bilinmiyor'

Kahramanmaraş'taki 7.7'lik depremin merkez üssü olan Pazarcık ilçesine giden Tunceli Belediye Başkanı Mehmet Maçoğlu, "Enkazda kim var diye kurtulanlara soruyorlar ama onların çoğu araçlarına binip kırsala gitmiş" diye konuştu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 12:23
Fatih Mehmet Maçoğlu Pazarcık'ta: 'Hangi enkazda kim var, bilinmiyor'
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Tunceli Belediye Başkanı Mehmet Maçoğlu, önceki gün meydana gelen 7,7'lik depremin merkez üssü Maraş’ın Pazarcık ilçesine gitti. 

Maçoğlu, enkaz altında kalanlar hakkında belirsizlik olduğunu söyledi.

"PLANLAMA YOK"

Sabah 07.30 sularında Halk TV’ye konuşan Maçoğlu, Pazarcık’a yardım için geldiklerini kaydederek, şunları kaydetti: 

“Pazarcık’ın yarısını gezebildim. Binaların çoğu hasarlı. Herkes enkaz altında birilerinin olduğunu söylüyor. Biraz önce iki kişi kurtarıldı… İnsanların önce enkaz altındakilerle ilgili sorunları var. Hangi enkazda kim var bilmiyorlar, planlama yok. Enkaz altında kim var diye kurtulanlara soruyorlar ama kurtulanların çoğu araçlarına binip kırsala gitmiş durumdalar.”


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