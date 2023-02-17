Fatih Mehmet Maçoğlu'ndan 'enkaz' tepkisi: Yeni bir felakete hayır!

Yayınlanma: 17 Şubat 2023 - 09:38

Güncelleme: 17 Şubat 2023 - 09:38

Çeşitli sosyal medya ağlarında, Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkımlara yol açtığı illerden Adıyaman'da kaldırılan enkazların Atatürk Barajı'nı besleyen dere yataklarına boşaltıldığına dair görüntüler paylaşıldı.

Tedirgin eden görüntüler üzerine Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'ndan uyarı açıklaması geldi.

Maçoğlu, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Adıyaman'da kaldırılan enkazların Atatürk Barajı'nı besleyen dere yataklarına boşaltıldığına dair paylaşımları görüyoruz.

Asbest, kimyasal vb. maddeyle doldurulan dere yatağındaki su, bölgenin içme ve kullanma suyu kaynağı olan Atatürk Barajı’na karışacağı için büyük risk söz konusu.

Ekoloji, insanlık bir bütün yaşam düşünülerek önlemler alınmalı, bilimsel yöntemler izlenmelidir. Bir felaketin ardından yeni bir felakete hayır!"