Fatih Mehmet Maçoğlu'ndan 'enkaz' tepkisi: Yeni bir felakete hayır!

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Adıyaman'da kaldırılan enkazların Atatürk Barajı'nı besleyen dere yataklarına boşaltıldığına dair görüntüler üzerine "Bir felaketin ardından yeni bir felakete hayır!" diyerek uyardı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17 Şubat 2023 - 09:38
Fatih Mehmet Maçoğlu'ndan 'enkaz' tepkisi: Yeni bir felakete hayır!
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Çeşitli sosyal medya ağlarında, Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkımlara yol açtığı illerden Adıyaman'da kaldırılan enkazların Atatürk Barajı'nı besleyen dere yataklarına boşaltıldığına dair görüntüler paylaşıldı.

Tedirgin eden görüntüler üzerine Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'ndan uyarı açıklaması geldi. 

Maçoğlu, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: 

"Adıyaman'da kaldırılan enkazların Atatürk Barajı'nı besleyen dere yataklarına boşaltıldığına dair paylaşımları görüyoruz.

Asbest, kimyasal vb. maddeyle doldurulan dere yatağındaki su, bölgenin içme ve kullanma suyu kaynağı olan Atatürk Barajı’na karışacağı için büyük risk söz konusu. 

Ekoloji, insanlık bir bütün yaşam düşünülerek önlemler alınmalı, bilimsel yöntemler izlenmelidir. Bir felaketin ardından yeni bir felakete hayır!"


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