Fatih Portakal, altılı masanın cumhurbaşkanı adayını 'net bir şekilde' diyerek açıkladı

29 Kasım 2022 Salı, 13:14

Gazeteci Fatih Portakal, Youtube kanalı üzerinden yaptığı yayında, altılı masanın adayının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi.

Portakal, altılı masanın Ankara'da “Şimdi Demokrasi Zamanı” sloganıyla düzenlediği tanıtım toplantısına katılmıştı. Burada geçirdiği sürede yaptığı gözlemlerin adayı anlamak için yettiğini belirten Portakal, şu ifadeleri kullandı:

"Altılı masada cumhurbaşkanı bir kez seçilecek ve 7 yıl görev yapacak, sembolik olacak, siyaset içinden de dışından da olabilir. Hassas nokta şu 7 yıl bitirdikten sonra bir daha siyasete dönmeyecek. O cumhurbaşkanı olan kişi. Şimdi bakın burada hemen elenenleri sayıyorum: Ekrem İmamoğlu. Daha 54 yaşında. Aday oldu diyelim 61 yaşında sonra siyasete dönemiyor. 54'ündeki adamın hedefi vardır. Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu 63 yaşında, Akşener 66 yaşında. Yönetebilecek yaşta. Muharrem İnce 58 yaşında masa dışında ama siyaset içinde. Geçtiğimiz günlerde Gültekin Bey 'Aday 6'lı masanın içinden çıkacak.' Ben cümleye bakınca altı lider arasından çıkacağını hissediyorum. Ben öyle kulisler aldım ki orada. 'Başbakan olacağım' diyor Akşener devam etmek istiyor. Gültekin Uysal zaten 46 yaşında."

"YAVAŞ, HDP SEÇMENİNDEN OY ALAMIYOR"

Geriye Temel Karamollaoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaldığına dikkat çeken Portakal, "Karamollaoğlu 81, Kılıçdaroğlu 73 yaşında. İki isim üstünden gidelim. 'Ben' diyen kim? Kemal Kılıçdaroğlu siyasi mesajlar veriyor hep. Hep video koyan da Kılıçdaroğlu. 'Ben iktidara geldiğimde', 'ben olduğumda' diyen o. Mansur Yavaş da 66 yaşında ama HDP'den ambargolu bir isim. Çünkü geçtiğimiz günlerde bir açıklama geldi HDP'li yetkiliden 'Biz asla Mansur Yavaş'a oy vermeyiz' dedi. Mansur Yavaş kilit partiden ne kadar oy alabilir sorusu. O da yaş olarak tutmuyor, HDP seçmeninden sempati almıyor" dedi.

"NET BİR ŞEKİLDE KILIÇDAROĞLU"

Portakal, adayın kim olacağıyla ilgili iddiasını şöyle açıkladı:

"Altılı masanın adayı net bir şekilde Kemal Kılıçdaroğlu. Anlatılan adaya uyan vasıfların hepsi Kemal Kılıçdaroğlu'nda. Yaş olarak 73 yaşında, bir daha siyasete dönemeyecek, Meral Akşener zaten 'ben başbakan olmak istiyorum' dedi. Aylardır Güneydoğu'ya, Doğu Anadolu'ya giden bir CHP var. HDP seçmeninin oy verebileceği, kilit parti HDP'nin seçmeninin oy verebileceği bir insandan bahsediyoruz. O yüzden altılı masanın adayı eğer dışarıdan aday olmazsa yüzde 99.9 Kemal Kılıçdaroğlu."