Son anket yayımlandı... Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuki: AKP'ye destek mum gibi eriyor
Türkiye Raporu, yurttaşa “Hangi partiye asla oy vermezsiniz” diye sordu. “AKP” diyenlerin oranı yüzde 40 çıktı. Bu oran Şubat 2021’de yüzde 29.3’tü. Cumhuriyet'e konuşan Türkiye Raporu Direktörü Selçuki, ekonomik krize dikkat çekti, “Bu oran her ay artıyor. AKP’nin işi zor” dedi.
Türkiye Raporu, ekim ayında Türkiye genelinde 26 ilde 2 bin kişi ile yaptığı araştırmanın sonuçlarını paylaştı. Araştırmaya katılanlara, “Hangi partiye kesinlikle oy vermezsiniz” diye soruldu. Ekim ayı itibarıyla, “AKP’ye asla oy vermem” diyenlerin oranı 40.4, “MHP’ye asla oy vermem” diyenlerin oranı ise yüzde 4 oldu.
Anket hakkında Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuki, “Belirli aralıklarla hangi partiye kesinlikle oy vermeyeceklerini soruyoruz. Soru bu şekilde sorulduğunda Türkiye’de yaklaşık bir yıldır devam eden yüzde 40-yüzde 60 muhalefet dengesinin sağlamasını da yapıyoruz” dedi.
(Can Selçuki)
“AKP’ye asla oy vermem” diyenlerinin oranının Şubat 2021’de yüzde 29.3 olduğunu belirten Selçuki, “2020’den beri MHP’ye kesinlikle oy vermem diyenlerin yükseliş yaşadıktan sonra tekrar düştüğünü görüyoruz ancak AKP’de yükselişin devam ediyor” ifadelerini kullandı.
Selçuki, Türkiye Raporu anketlerinin aylık sonuçlarında da bu tablonun net şekilde ortaya konulduğunu kaydetti.
Selçuki, “Muhalefetin seçimi kazanabilmek için yapması gereken, altılı masanın öncülüğünde yüzde 60 potansiyelini en fazlaya çıkarmaya uğraşmaktır. Öte yandan, özellikle ekonomi nedeniyle iktidara kızgın olup da muhalefete oy vermek yerine oy kullanmamayı tercih edebilecek seçmeni ajite etmemesi lazım. Burada iktidarın işi daha zor. Zira muhalefetin temel hedefi eldekini muhafaza etmekken iktidarın hedefi gidenleri geri getirmek” diye konuştu.
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