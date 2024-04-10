Fatih Portakal'dan canlı yayında 'görevden alma' iddiası: 'Kimler gidici, isim olarak söyleyeyim...'

Sözcü TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, AKP'de yerel seçim hezimetinin ardından bazı bakanların Ramazan Bayramı ertesinde görevden alınacağını öne sürdü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.04.2024 - 11:22
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Sözcü TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, AKP'nin yerel seçimlerin ardından birtakım görevlendirmelerde değişikliklere gideceğini iddia etti.

Portakal, iki il başkanının görevden alınacağını şu sözlerle açıkladı:  

"İKİSİ DE KAYBETTİ"

"Gidiciler kimler? Onları size söyleyeyim isim olarak. İstanbul İl Başkanı ile Ankara İl Başkanı bayram sonrasında görevden alınacaklar. Hakan Han Özcan ve Osman Nuri Kabaktepe. İkisi de kaybetti. Biri Ankara'da biri İstanbul'da. Bu iki isim önümüzdeki günlerde, bayram sonrasında görevden Erdoğan tarafından alınacak."  

"3 YA DA 4 BAKAN GÖREVDEN ALINACAK"

Portakal, bu açıklamasının devamında kabinede de bazı değişikliklerin yaşanacağını dile getirdi. Portakal, "3 ya da 4 bakanın da görevden alınacağı, genel başkan yardımcılarının da bir kısmının görevden alınacağı konuşuluyor. Bayram sonrasında AK Parti'de birtakım değişiklikler olacak" dedi. 


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