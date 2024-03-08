Kılıçdaroğlu'ndan Fatih Portakal'a çok sert 'Burcu Köksal' yanıtı: 'Senin iftiralarının, mevcut iktidardan bir farkı yok!'

Yayınlanma: 08.03.2024 - 16:06

Güncelleme: 08.03.2024 - 16:18

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 7. genek başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci Fatih Portakal'ın 'Burcu Köksal' iddiasına, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yanıt verdi.

"KEPAZELİK, ÇUKURLUK!"

"'İspatlayamam ama' diyerek ağız dolusu iftira atmak bırak gazeteciliği, insanlık değildir. Kepazeliktir! Çukurluktur!" diyen ve Portakal'a çok sert ifadelerle yüklenen Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Fatih Portakal, senin iftiralarının da mevcut iktidarın seçim zamanında attığı iftiralardan, sahte ve montaj videolarından bir farkı yoktur, müfterilerden yine Allah'a sığınıyorum. Seni milletimin ve namuslu gazetecilerin vicdanına havale ediyorum."

"İFTİRALARININ MEVCUT İKTİDARDAN FARKI YOK"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklaması şu şekilde:

Aziz Milletime;

Toplumsal muhalefeti, herkese ve her şeye rağmen örgütlemiş, bu uğurda suikastlere, saldırılara, linç girişimlerine ve iftiralara göğüs germiş, toprağa dikilen bir fidanı büyütür gibi Millet İttifakını büyütmüş, serpilmesini gururla izlemiş Kemal Kılıçdaroğlu hiç diktiği fidana kıyar mı? Koca bir çınar gibi gölgesinde serinlediği partisinin hiç kötülüğünü ister mi? Evine ateş atar mı? Sizlerin vicdanına bırakıyorum çünkü gidecek başka yerim yok…

Had bilmez edepsizlere;

1- Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut Genel Başkanı'na basiretsiz demek; seviyesizliktir, terbiyesizliktir! Buna en başta ben müsaade etmem!

2- "İspatlayamam ama" diyerek ağız dolusu iftira atmak bırak gazeteciliği, insanlık değildir. Kepazeliktir! Çukurluktur!

3- Bırak böyle talimat vermeyi, aklının ucundan geçiren, bir an dahi partisinin kötülüğünü isteyen bir Genel Başkan namerttir! Birilerine iyi görünmek için kin kusan ve ispatlayamayacağı iddiayı ortaya atan da NAMERTTİR!

Fatih Portakal senin iftiralarının da mevcut iktidarın seçim zamanında attığı iftiralardan, sahte ve montaj videolarından bir farkı yoktur, müfterilerden yine Allah'a sığınıyorum. Seni milletimin ve namuslu gazetecilerin vicdanına havale ediyorum.

Aziz Milletime;

Toplumsal muhalefeti, herkese ve her şeye rağmen örgütlemiş, bu uğurda suikastlere, saldırılara, linç girişimlerine ve iftiralara göğüs germiş, toprağa dikilen bir fidanı büyütür gibi Millet İttifakını büyütmüş, serpilmesini gururla izlemiş Kemal Kılıçdaroğlu hiç… — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) March 8, 2024

FATİH PORTAKAL NE DEMİŞTİ?

Gazeteci Fatih Portakal televizyonda Köksal'ın siyaset gündemini sarsan "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları, DEM Parti hariç bütün siyasi partilere açık olacak" sözleriyle ilgili şöyle bir yorum yapmıştı:

"Ben bunun bir talimatla yapıldığını düşünüyorum. Açık açık net ismini de söyleyeyim Kılıçdaroğlu'nun yakınındaki isimlerden biri. Birazdan bir görüntü de ekrana getireceğim. Özgür Özel'in de kendisini Kılıçdaroğlu'yla arasını bozmak istemediği için aday gösterdiğini tahmin ediyorum. Talimatı kanıtlayamam ama Kılıçdaroğlu'ndan geldiğini bile düşünüyorum. Bak bu kadar da net konuşuyorum.

Çünkü ben de net konuşmayı seven bir insanım. Çünkü Kılıçdaroğlu; onun için önemli olan İmamoğlu'nun kaybetmesi. Kılıçdaroğlu 1 Nisan'dan sonrasının hesaplarını yapıyor. Ama özellikle İstanbul'un kazanılıp kazanılmaması çok daha önemli. Partinin içerisinde böyle insanlar da var ama bu insanlara yurttaş olarak tepki verenler de var."

KILIÇDAROĞLU: ALEYHİME KASITLI YALAN BİR HABER YAPILIYOR

T24'e konuşan Kılıçdaroğlu ise iddialarla ilgili olarak şunları söylemişti:

"Fatih Portakal, Burcu Köksal'ın DEM Parti ile ilgili sözleri söylemesi için benim talimat verdiğimi, yakınımdaki isimlerden biri vasıtasıyla bunu yaptığımı söylüyor. Bakın açıkça çağrı yapıyorum: Bu yakınımda olduğu ya da böyle bir cümle kurulmasını söylenen isim kimse açıklanması gerekir. Böyle bir cümlenin sarf edilmesini söyleyen kişi alçak ve şahsiyetsiz bir kişidir. Ne böyle bir talimat verdim, ne de böyle bir yakınım vardır. Fatih Portakal bunu açıklamak zorundadır. Açıklamıyorsa yalan haber ürettiğini ben söyleyeceğim.

Bir kez daha açıkça söyleyeyim: Burcu Köksal'a böyle konuşması yönünde talimat verdiğim alçak bir iftiradır. Benim yakınımdaki her kişi şunu çok iyi bilir. Ben CHP'nin tüm belediye başkanlarının başarısını isterim, bu benim en büyük dileğim. Ne yazık ki aleyhime kasıtlı yalan bir haber yapılıyor. Aleyhimde yapılan kasıtlı yalan haberlere ve iftiralara ne yazık ki ben alışığım ama daha vahimi bu sefer ki operasyonda yıpranan sadece ben değilim, Cumhuriyet Halk Partisidir. Ben bana yapılana kan kusar kızılcık şerbeti içtim der susarım ama partime gelecek en ufak bir zarar varsa kimse beni susturamaz ve sindiremez. Sonucu ne olursa olsun..."

Fatih Portakal aynı zamanda CHP Kurultay'ında Burcu Köksal'ın görüntülerini de yayınlamış ve "Kılıçdaroğlu ekibinin önemli üyelerinden biri" demişti.

Kılıçdaroğlu bu konuda da şunları da anlatmıştı:

"Benim genel başkanlığım sırasında önerim üzerine dört kişi seçildi. Grup başkanı Özgür Özel ve Grup Başkan vekilleri olarak da Burcu Köksal, Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın. Siz diğer üçünü söylemeyip sadece Burcu Köksal'ı anlatıyorsunuz. Ben gazetecilerin özgürce haber, yorum, eleştiri yapmasını her zaman destekledim. Ama işin içine yalan, iftira, önyargı girdiğinde bunu sorgulamak benim görevimdir… Birilerinin çıkarı için yalan haberi doğru haber olarak vermek benim bildiğim gazetecilik ilkelerine de ahlaka da aykırıdır."