Fatih Portakal'dan Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesine ilk yorum: 'Kanımca açıklayamadığı bazı nedenleri var...'

Yayınlanma: 11.05.2023 - 17:12

Güncelleme: 11.05.2023 - 17:36

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin genel merkezinde sabah saatlerinde kurmaylarıyla yaptığı toplantının ardından, cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini açıkladı.

İnce, "Bunu memleketim için yapıyorum" dedi.

FATİH PORTAKAL'DAN DİKKAT ÇEKEN YORUM

Türkiye siyasi tarihine damga vuran anların ardından; yaşananlara ilişkin gazeteci Fatih Portakal'dan da bir yorum geldi. Twitter'dan bir paylaşımda bulunan Portakal, "İnandırıcı değilsiniz. Samimi hiç değilsiniz. Şimdi sandığa 72 saat kala yokum diyorsunuz. Zamanlaması manidar ve kanımca açıklayamadığı bazı nedenleri var" dedi.

Portakal şu ifadeleri kullandı:

"Muharrem İnce seçime üç gün kala yarıştan çekildim diyor. Daha dün ise çekilmedim diyordu. Gerekçe olarak da 'memleket meselesi, bahaneleri kalmasın' diyerek Kilıçdaroğlu’na yine içindeki öfkeyi dillendirip, dışa vuruyor.. Muharrem bey bu hassasiyetiniz var ise bu çekilmeyi aylar öncesinden yapmalıydinız. İnandırıcı değilsiniz. Samimi hiç değilsiniz. Şimdi sandığa 72 saat kala yokum diyorsunuz. Tarih sizin adınıza tekerrürden ibaret, o gün de yüzüstü bırakmıştınız bugün de… Zamanlaması manidar ve kanımca açıklayamadığı bazı nedenleri var. Kendi adına hayırlı olsun ne diyeyim."