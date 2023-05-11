Ahmet Ümit'ten 'Muharrem İnce' paylaşımı: 'Bahar artık çok daha yakın...'
Ünlü yazar Ahmet Ümit, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesinin ardından Twitter'dan bir paylaşımda bulundu. Ümit, 'Bahar artık çok daha yakın...' dedi.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin genel merkezinde sabah saatlerinde kurmaylarıyla yaptığı toplantının ardından, cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini açıkladı.
İnce, "Bunu memleketim için yapıyorum" dedi.
"BAHAR ARTIK ÇOK DAHA YAKIN..."
Türkiye siyasi tarihine damga vuran anların ardından; pek çok ünlü isimden de yaşananlara ilişkin paylaşımlar geldi. Bu kişilerden biri de ünlü yazar Ahmet Ümit oldu.
Twitter'dan bir paylaşım yapan Ümit, "Muharrem İnce çekildi. İlk turda bitiyor. Bahar artık çok daha yakın..." diye konuştu.
Muharrem İnce çekildi. İlk turda bitiyor. Bahar artık çok daha yakın...— Ahmet Ümit (@baskomsernevzat) May 11, 2023
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