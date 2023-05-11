Fazıl Say'dan dikkat çeken 'Muharrem İnce' paylaşımı

Dünyaca ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesinin ardından paylaşımda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.05.2023 - 16:30
Fazıl Say'dan dikkat çeken 'Muharrem İnce' paylaşımı
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14 Mayıs seçimlerine 3 gün kala Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini açıkladı. 

İnce, "Saray'dan para aldı çekilemez diyenlere. Bu alçaklığı yapanlara sesleniyorum. Benim bu kumpaslardan korktuğum yok. Adaylıktan çekiliyorum. Bunu memleketim için yapıyorum" dedi.

İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesinin ardından CHP lideri ve 13. cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

"BUYURSUN LÜTFEN GELSİN"

Kılıçdaroğlu paylaşımında, "Benim çağrım hala geçerli. Eski kırgınlıkları, dargınlıkları bir kenara bırakalım artık. Sayın İnce’yi Türkiye’nin sofrasına bekliyoruz. Buyursun lütfen gelsin…" ifadelerini kullandı.

"BRAVO"

Dünyaca ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaşımını alıntılayarak, "Bravo" dedi.

 


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