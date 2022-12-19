Fatih Yaşlı 'ihbar' üzerine gözaltına alındı

19 Aralık 2022 Pazartesi, 17:26

Akademisyen Fatih Yaşlı, bugün Ankara'da yolculuk için gittiği AŞTİ'de "ihbar" üzerine polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İfadesi alınıp serbest bırakılan Yaşlı, Cumhuriyet'e konuştu.

Kendisi hakkında ihbar üzerine soruşturma açıldığını söyleyen Yaşlı, "Cumhurbaşkanına hakaret, TCK 201., tutuklamalarla ilgili bir dosya hazırlanmış, televizyon programlarının ekran görüntülerini koymuşlar. Geçen sefer olduğu gibi yine tebligat yapılmadı, zorla getirilme kararı çıkartıldı" dedi.

İfadesinde, kendisinin bir akademisyen olduğunu, attığı tweet'lerin ifade özgürlüğüne girdiğini dile getirdiğini belirten Yaşlı, "Eleştiri ve düşünceyi açıklamak suç değildir. Ben de anayasal haklarımı kulandım. Bir siyaset bilimci olarak yaptığım değerlendirmenin suç olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.