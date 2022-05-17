'Cumhurbaşkanına hakaret' iddiasıyla gözaltına alınan iki liseli serbest bırakıldı

17 Mayıs 2022 Salı, 17:05

İstanbul’da iki lise öğrencisi sabah saatlerinde okullarına yapılan baskınla gözaltına alındı. Öğrencilerin gözaltına alınma gerekçesinin "cumhurbaşkanına hakaret" olduğu belirtildi.

Gözaltılara dair Halk TV canlı yayınında bilgi veren Avukat Fulya Dağlı, "Çocuklar bu sabah önce evlerine gidilerek gözaltına alınmaya çalışılıyor. Ancak okulda oldukları için aileleri bu yönde bilgi veriyor ve okullarından gözaltına alınıyolar. İdare de gözaltı konusunda yardımcı oluyor" dedi.

Avukat Dağlı, iki liseliye yapılan suçlama konusuyla ilgili olarak da "8 Mart 2022'de Feminist Gece Yürüyüşü'ne katıldıkları, 'Tayyip kaç kaç kadınlar geliyor', 'Zıpla, zıpla, zıplamayan Tayyip'tir' sloganları attıkları ve bunların da cumhurbaşkanına hakaret suçu oluşturduğu yönünde dosya mevcut şu an" diye konuştu.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK

Son olarak, öğrencilerin ifadeleri alındıktan sonra savcılıktan serbest bırakıldığı öğrenildi. Öğrencilerin avukatlarından Ayşe Özdemir, Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada "Hukuken bir gözaltı yok. Gözaltı ya da yakalama kararı yok çünkü ortada. Polis ifadelerinin alınması için eve gidiyor. Evde bulamayınca da okula gidiyor. Güya savcıdan 'yakalayıp getirin' diye talimat almışlar. Tamamen hukuksuz bir soruşturma ve hukuksuz işlemler" dedi.

Biri 16 biri 17 yaşında iki öğrencinin okullarından müdür aracılığıyla alınıp polise teslim edildiğini belirten Özdemir, öğrencilerin adliyede de tüm gün bekletildiğini aktardı.

Soruşturmanın ifade özgürlüğüne ihlal olduğu gibi çocukların eğitim ve öğretim haklarının da ihlal edildiğini vurgulayan Avukat Özdemir, bununla ilgili olarak suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.