Fatih Yaşlı siyaset gündemini değerlendirdi! 'Akşener'in iki yolu kaldı'

Yayınlanma: 27.12.2023 - 18:05

Güncelleme: 27.12.2023 - 18:05

CHP ve DEM Parti'nin, AKP ve Meclis'te bulunan diğer partilerin imzaladığı teröre karşı hazırlanan bildiriye imza atmayı reddetmesi, bunun üzerine CHP Lideri Özgür Özel'in memleketi Manisa'da katıldığı şehit cenazesinde provokasyona uğraması siyaset gündemini hareketlendirdi.

Şehit cenazesinin ardından olaya ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne oldu? Artık bu millet kimin kim olduğunu gayet iyi biliyor. Öyle herkese yol geçen hanı demiyor" ifadelerini kullandı.

Cumhur İttifakı ortağı Bahçeli ise partisinin grup toplantısında Özel'e yönelik "Aklını başına almazsa sokakta bile yürüyemeyecektir" demişti. Özel'i hedef alan Bahçeli'nin, Meclis kürsüsünde "Eyalet sistemi ve özerklik serbestçe tartışılabilmelidir" diyen Hüda-Par Lideri Zekeriya Yapıcıoğlu'na yanıt vermemesi dikkat çekti.

Bugün partisinin grup toplantısında konuşan Akşener ise hem eski ittifak ortağı CHP'ye hem de Cumhur İttifakı'na yönelik eleştirilerde bulundu.

"BİLDİRİYE İMZA ATMAMA TUTUMU OLUMLUDUR"

Cumhur İttifakı ve iktidar medyası tarafından CHP Lideri Özel'e yönelen eleştirileri değerlendiren Akademisyen-Yazar Fatih Yaşlı, "Özel ortak bildiriye imza atmayı reddetmesi ve partisinin kendi bildirisini yazması ile Kılıçdaroğlu'nun yönetim anlayışından farklı bir anlayış ortaya koydu. Daha öncesinde hazırlanan bildirilere imza atılarak AKP ve MHP'nin sorumluluğu gözden kaçırılmış oluyordu. Özel şehit cenazesine gitmeseydi de iktidar aynı söylemlerde bulunacaktı. CHP'nin bu tutumu olumludur. Topluma da doğru iletişim kanalları ile anlatılabilirse CHP'nin mevcut statükoyu bozmak açısından önemli bir hamlesi olacaktır" dedi.

"HÜDA-PAR'A TEPKİ VERMEMEK İKİYÜZLÜLÜKTÜR"

Özel'i tehdit eden Bahçeli'nin, Hüda-Par'lı Yapıcıoğlu'na sessiz kalmasını yorumlayan Yaşlı, "Israrla Hüda-Par'ın 90'lı yıllarda pek çok faili meçhul cinayet işlemiş bir örgütün siyasi uzantısı olduğunu, şeriatçı bir yapılanma olduğunu ve AKP eliyle Meclis'e sokulduğunu hatırlatmak lazım. DEM Parti buna benzer cümleler kullandığında partinin kapatılması gerektiğine işaret edip Hüda-Par daha aşırılarını söylediğinde tepki vermemek ikiyüzlülüktür. AKP ve MHP muhalefeti suçladığı her şeyi aslında kendileri yapıyor ve bunun ifşa edilmesi gerekiyor" diye konuştu.

"AKŞENER'İN İKİ YOLU KALDI"

İYİ Parti Lideri Akşener'in yerel seçimlere giderken sık sık istifaların yaşandığı partisinde izlediği politikalara dair eleştirilerde bulunan Yaşlı, "İYİ Parti ve Akşener hür ve müstakil siyaset izleme iddiaları sebebiyle hem CHP hem de Cumhur İttifakı ile kavga ediyor. Bir süredir Akşener'in söylemlerine bakıldığında iktidardan ziyade CHP'ye yüklendiğini görüyoruz. Akşener'in iki yolu kaldı. İlki CHP'yi terörle ilişkilendirmek, ikincisi sığınmacı sorununu kaşımak. Belediye seçimlerinde hiçbir ili ya da iyi bir ilçeyi alamayacaklarını bildikleri halde oyları bölebileceklerini düşünüyorlar. İYİ Parti nasıl ki CHP'nin imza atmadığı bildiriye imza atarak Cumhur İttifakı'nın elini güçlendirdiyse CHP'yi terörle işbirliği yapmakla suçlamak da AKP ve MHP'nin dilinden konuşmaktır" ifadelerini kullandı.