Fatih’te 'Mahmut Ustaosmanoğlu' yoğunluğu: Yollar trafiğe kapatıldı

24 Haziran 2022 Cuma, 11:29

İsmailağa cemaatinin "şeyh"i 93 yaşındaki Mahmut Ustaosmanoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Ustaosmanoğlu, bugün öğle namazının ardından Fatih Camisi’nde düzenlenecek cenaze töreni sonrası toprağa verilecek.

Cenaze töreni nedeniyle cami ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı. Fatih Camisi’ne çıkan yollar da trafiğe kapatıldı. Cenaze için gelenlerin yollarda seccade serip saf tuttuğu görüldü.

Törene katılmak için şehir dışından gelen çok sayıda cemaat müridi de geceyi İsmailağa Camisi'nde geçirdi.

Cenaze törenine saatler kala, binlerce kişi camiye akın etti.