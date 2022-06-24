Mahmut Ustaosmnanoğlu için Fethullah Gülen'den de 'taziye' mesajı

İsmailağa cemaati "şeyh"i Mahmut Ustaosmanoğlu için terör örgütü lideri Fethullah Gülen'in taziye mesajı paylaşıldı.

cumhuriyet.com.tr
24 Haziran 2022 Cuma, 10:56
Mahmut Ustaosmnanoğlu için Fethullah Gülen'den de 'taziye' mesajı
Abone Ol google-news

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İsmailağa cemaatinin "şeyh"i Mahmut Ustaosmanoğlu için taziye mesajı gönderenler arasında Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) lideri Fethullah Gülen de yer aldı.

Taziye mesajı, FETÖ'nün faaliyetlerinin yayınlandığı Herkul_Nagme isimli Twitter hesabından "Muhterem Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin Mahmut Efendi Hazretleri'ne taziyeleri" notuyla paylaşıldı.

O paylaşım şöyle:

Mahmut Ustaosmanoğlu'nun Fethullah Gülen'e övgülerini, cemaatin önde gelen isimlerinden Ahmet Mahmut Ünlü, bir televizyon programında aktarmıştı. "Biz Mahmut efendi hazretlerine mensubuz" diyen Ünlü, bir ortamda birisinin 'Fethullah' dediğinde Ustaosmanoğlu'nun ikaz ederek 'hoca efendi' denilmesini istediğini belirtmişti.

 


Mahmut Ustaosmanoğlu İsmailağa fethullah gülen
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler