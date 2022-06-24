Mahmut Ustaosmnanoğlu için Fethullah Gülen'den de 'taziye' mesajı
İsmailağa cemaati "şeyh"i Mahmut Ustaosmanoğlu için terör örgütü lideri Fethullah Gülen'in taziye mesajı paylaşıldı.
Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İsmailağa cemaatinin "şeyh"i Mahmut Ustaosmanoğlu için taziye mesajı gönderenler arasında Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) lideri Fethullah Gülen de yer aldı.
Taziye mesajı, FETÖ'nün faaliyetlerinin yayınlandığı Herkul_Nagme isimli Twitter hesabından "Muhterem Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin Mahmut Efendi Hazretleri'ne taziyeleri" notuyla paylaşıldı.
O paylaşım şöyle:
Mahmut Ustaosmanoğlu'nun Fethullah Gülen'e övgülerini, cemaatin önde gelen isimlerinden Ahmet Mahmut Ünlü, bir televizyon programında aktarmıştı. "Biz Mahmut efendi hazretlerine mensubuz" diyen Ünlü, bir ortamda birisinin 'Fethullah' dediğinde Ustaosmanoğlu'nun ikaz ederek 'hoca efendi' denilmesini istediğini belirtmişti.
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