Ustaosmanoğlu’nun cenazesiyle ilgili İsmailağa cemaatinden açıklama: 'Hanım kardeşlerimizin cenazeye katılmamasını rica ederiz'
İsmailağa cemaati lideri 93 yaşındaki Mahmut Ustaosmanoğlu yaşamını yitirdi. Cemaatten yapılan gerici açıklamada, Ustaosmanoğlu’nun cenazesine kadınların 'katılmaması' istendi.
Geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma kaldırılan Nakşibendi tarikatına bağlı İsmailağa cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu öldü. İsmailağa cemaati, Ustaosmanoğlu’nun cenazesiyle ilgili gerici bir açıklama paylaştı.
Açıklamada, kadınların Ustaosmanoğlu’nun cenazesine katılmamaları istendi. Açıklamada, "Mahmut Efendi Hazretlerimizin [Mahmut Ustaosmanoğlu] hanımların cenazelere katılmalarına razı olmadığı kesin olarak bilinen bir husustur" ifadelerine yer verildi.
Gerici paylaşım şu şekilde:
AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Ustaosmanoğlu’nun ölümünün ardından yayınladığı taziye mesajında, "Ömrünü İslam'a vakfeden, ülkemizin manevi rehberlerinden Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi'ye Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, talebelerine ve tüm sevenlerine sabr-ı cemil diliyorum. Mekanı cennet olsun” ifadelerine yer verdi.
Video Haberler
- Yakayı işte böyle ele verdi
- Ambulans kaza yaptı: Çok sayıda yaralı
- İYİ Partilileri taşıyan minibüs devrildi!
- Rusya'da askeri nakliye uçağı sert iniş yaptı
- 'Otomobili devirdiler'
- Kocaeli'de dilek feneri palmiye ağacını yaktı
- 136 göçmene sınır dışı
- Şişli'de evde zorla tutulan kadın kurtarıldı
- AKM'de Emine Erdoğan protestosu
- 'Erdoğan’ın yazlık sarayına dayanınca...'
En Çok Okunan Haberler
-
- AKM'de Emine Erdoğan protestosu
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!
- 'Seçim altı ay sonrasına ertelenebilir'
- Beşiktaş'taki cinsel ilişki skandalında yeni gelişme
- Kim hangi koltuğa oturacak?
- 'Prens Selman'a Saray'da mükellef sofra'
- Prof. Dr. Mazhar Bağlı için harekete geçildi
- Bisiklet tutkunları Ataköy’de buluşuyor!
- Fail Facebook'tan konum paylaşmış
- 'Soylu başta olmak üzere dava açacağım'