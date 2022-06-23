Ustaosmanoğlu’nun cenazesiyle ilgili İsmailağa cemaatinden açıklama: 'Hanım kardeşlerimizin cenazeye katılmamasını rica ederiz'

İsmailağa cemaati lideri 93 yaşındaki Mahmut Ustaosmanoğlu yaşamını yitirdi. Cemaatten yapılan gerici açıklamada, Ustaosmanoğlu’nun cenazesine kadınların 'katılmaması' istendi.

cumhuriyet.com.tr
23 Haziran 2022 Perşembe, 13:31
Ustaosmanoğlu’nun cenazesiyle ilgili İsmailağa cemaatinden açıklama: 'Hanım kardeşlerimizin cenazeye katılmamasını rica ederiz'
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Geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma kaldırılan Nakşibendi tarikatına bağlı İsmailağa cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu öldü. İsmailağa cemaati, Ustaosmanoğlu’nun cenazesiyle ilgili gerici bir açıklama paylaştı.

Açıklamada, kadınların Ustaosmanoğlu’nun cenazesine katılmamaları istendi. Açıklamada, "Mahmut Efendi Hazretlerimizin [Mahmut Ustaosmanoğlu] hanımların cenazelere katılmalarına razı olmadığı kesin olarak bilinen bir husustur" ifadelerine yer verildi.

Gerici paylaşım şu şekilde:

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Ustaosmanoğlu’nun ölümünün ardından yayınladığı taziye mesajında, "Ömrünü İslam'a vakfeden, ülkemizin manevi rehberlerinden Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi'ye Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, talebelerine ve tüm sevenlerine sabr-ı cemil diliyorum. Mekanı cennet olsun” ifadelerine yer verdi.


Mahmut Ustaosmanoğlu kadınlar İsmailağa Nakşibendi
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