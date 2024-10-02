Fazilet Apartmanı’ndaki fırın tadilatının 20 yıl önce şikâyet edildiği ortaya çıktı

Yayınlanma: 02.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 02.10.2024 - 04:00

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan Fazilet Apartmanı’nın A bloku ilk depremde saniyeler içerisinde yıkılmıştı. Bina sakinlerinin 6 Şubat 2003’te, binanın altında bulunan Akın Fırını için o dönem bağlı bulunduğu Kahramanmaraş Belediyesi’ne başvuruda bulunduğu belgeye Cumhuriyet ulaştı.

Belgede, fırına yönelik daha öncesinde de yapılan şikâyete ilişkin ‘Fabrikada hiçbir makinenin çalışmadığı bir gündüz vaktinde gelinerek raporlar tutulduğu ve iddialara yanıtlar verilmeyerek işyerinin korunduğu” belirtiliyor. Yapılan tadilat hakkında da “Kiriş ve kolonların dizaynında ebat ve donanımlar fabrikaya göre düzenlenmemiştir. Dolayısı ile bu yapı beş kat daha zayıf olup yıkılmaya beş kat yakındır” ifadeleri kullanılıyor.

Fırındaki makinelerin titreşiminin binada çatlaklar oluşturduğunun kaydedildiği dilekçede deprem bölgesinde altında ekmek fabrikası ve fırın olan binaların yıkılma oranının yüzde 80 olduğuna atıf yapılıyor.

DİLEKÇEYE YANIT YOK

Dilekçenin talep kısmında “Fazilet Apartmanı sakinleri olarak fabrikanın faaliyeti sürdükçe hiç bitmeyecek bu rahatsızlıklarımızdan dolayı binamız, can ve mal güvenliğimiz, sağlığımız ve psikolojimiz için gereğini yapılmasını istiyoruz” deniyor. Başvuruya belediye yanıt vermezken dilekçede imzası bulunan altı bina sakininin de aralarında bulunduğu 19 kişi depremde yaşamını yitirdi.

Binada ailesini kaybeden Gülay Sevilmiş Kahveci, Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada, belediyenin ihmalinin ölüm getirdiğini söyledi. Kahveci, “Hayatını kaybeden canlarımız, fırınla ilgili ilk ortak kararlarını 6 Şubat 2003 tarihinde almış ve belediyeye başvurmuşlar. Ne yazık ki 20 yıl boyunca hiç değişiklik olmamış. Fırın sahipleri hâlâ yakalanmadı. Kimilerine adalet yirmi dakikada sağlanırken Fazilet Apartmanı sakinleri yirmi yıldır adalet savaşı veriyor.” İkinci duruşması ekimde yapılacak davada, asli kusurlulardan fırın sahipleri A.Y. ve F.Y. firari durumda bulunuyor. Fenni mesul ise tutuksuz olarak yargılanıyor.