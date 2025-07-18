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Fehmi Koru'dan FETÖ tutukluları için af çağrısı

Fehmi Koru'dan FETÖ tutukluları için af çağrısı

18.07.2025 10:30:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Fehmi Koru'dan FETÖ tutukluları için af çağrısı

Karar gazetesi yazarı Fehmi Koru, FETÖ'den tutuklananlar için bir çağrıda bulundu. Koru, "Darbeyi duydukları ilk andan itibaren derhal mesafe koymuş olanlar" diye nitelediği kesim için af istedi.

Kapatılan Zaman gazetesinin eski yazarlarından Fehmi Koru, Karar gazetesinde yayınlanan bugünkü yazısında FETÖ'den tutuklananlar için bir çağrıda bulundu. 

"Eski bir anıdan günümüzde yaşananlara çıkartılacak ders" başlıklı yazısında Koru şu ifadeleri kullandı: 

"Hayatlarının bütününde demokratik mücadelelerin içerisinde bulunmuş, her defasında darbelere karşı çıkmış, parti kapatmalarda hep eleştirel tavır almış, merkez medyadan dışlanınca muhafazakar bir gazetenin yazma teklifini kabul etmiş gazeteciler, yazarlar…

Nazlı Ilıcak… Ali Bulaç… Ergun Babahan… Mümtaz’er Türköne… Mehmet Altan… Şahin Alpay…

Gazetenin imtiyaz sahibiyken bir çırpıda gazetesi elinden alınmış Alaeddin Kaya’yı da bu gruba ekleyebilirsiniz…

Kimi halen içeride, kimi uzun yıllarını demir parmaklıklar arkasında geçirdikten sonra dışarıda; haklarındaki davaların bitmesini bekliyorlar…

Hangisi ‘darbe’ sözcüğünü duyunca iğrenmez bu insanların?"

"FARKLI BİR ÖLÇÜYE İHTİYAÇ VAR"

Koru, darbe girişimi sonrası FETÖ'ye mesafe koyanlar için yeni bir değerlendirme yapılmasını istedi. Koru'nun yazısının o bölümü de şöyle: 

"Darbeciler ile onları arkalarından sıvazlayanlar elbette yargılansın

Ancak, sonradan irtibatlı ve iltisaklı sayılacakları gruba, darbeyi duydukları ilk andan itibaren derhal mesafe koymuş olanlar…

O dönemin masum öğrencileri…

Medyada kendilerine açık tek kapıya sığınmış olanlar…

Farklı bir ölçüye ihtiyaç bulunuyor…

Af edilmeleri için PKK’lılara ‘teröre bulaşmamışlık’ ölçüsü getirilecekmiş; aynı ölçü bu insanlar için de geçerli olmalı.

Turgut Özal’ın yöntemi doğruydu."

 

 

 

 

 

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