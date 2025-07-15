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Türkiye Cumhuriyeti’ne Karşı Siyasal Darbe... FETÖ Hareketi
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Türkiye Cumhuriyeti’ne Karşı Siyasal Darbe... FETÖ Hareketi

15.07.2025 04:00
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FETÖ darbesinin üzerinden 9 yıl geçti. 15 Temmuz 2016, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Türk demokrasisinin önemli bir dönüm noktasıdır.

Dış istihbarat teşkilatlarının kurduğu, beslediği ve geliştirdiği FETÖ örgütü, 15 Temmuz 2016’da bir darbe girişimi yaptı.

Bu darbe girişimine FETÖ örgütünün tüm sivil elemanları, örgütün TSK içine yerleştirdiği ve örgütlediği subaylar katıldılar.

Kendilerinden o kadar eminlerdi ki Türk askeri jetleri TBMM’yi dahi bombaladı. Bu kirli vatan hainleri ve dış kaynaklı darbe hareketi, Türk halkının direnci sayesinde durduruldu. Dış kaynaklı ve geniş çaplı casusluk hareketi başarısızlığa mahkûm edildi.

Yıllardır FETÖ’yü kuranlar, düzenleyenler düğmeye basarak bu darbe girişimini başlatan dış kaynaklı istihbarat kuruluşları, Türk halkının bu dayanışması karşısında şaşkına döndüler. Önce inanmadılar ancak gerçekler karşısında susmakla yetindiler.

Bu kirli darbe girişimini durduran hareket tam bir halk hareketidir. Ancak bu hareketin başarısını sadece AKP’lilere yüklemek büyük yanlışlıktır. Böylesi bir düşünce Türkiye Cumhuriyeti’ne ve Türk demokrasisine inanmış halk kitlelerine karşı büyük bir haksızlık olur...

Bu cumhuriyet rejimine ve demokrasiye bağlı harekete her partiden halk katıldı. AKP’liler, MHP’liler, CHP’liler, ülkücüler ve Atatürkçüler birlik oldular. Özellikle TSK içinde bu darbeye karşı duran Atatürkçü subaylar unutulmamalıdır.

Türkiye Cumhuriyeti ve Türk demokrasisi halkın içtenlikli desteğiyle sonsuza kadar yaşayacaktır.

İlgili Konular: #15 temmuz Darbe girişimi

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