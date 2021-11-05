Bilal Erdoğan'dan bir garip ekonomi yorumu: Bir ülke borçlanarak büyür

05 Kasım 2021 Cuma, 00:11

Girişimci İş Adamları Vakfı tarafından Konya’da düzenlenen Türkiye Girişimci Buluşması Zirvesi ödül törenine katılan İlim Yayma Vakfı Başkanı ve AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan, girişimcilik projelerinde dereceye girenlere ödüllerini verdi.

Bilal Erdoğan, burada bazı açıklamalarda bulundu. Erdoğan, “Genç arkadaşlarıma bunu vurgulamak istiyorum. Bir ülke borçlanarak büyüyebilir. Türkiye bu modeli uzun süre denedi. Cari açık vererek, dünyadan borç toplayarak dünyadan yatırımcı gelmeksizin, yani finans sektöründe olsun gerçek somut yatırımlarda olsun yatırımcının gelmesi borç vermesine dayalı bir modeli bugüne kadar denedik. Bugüne kadar belli başarıları da yakaladık” diye konuştu.

“BİRÇOK YATIRIMLAR VAR”

Törende konuşan Erdoğan, şunları söyledi;

Bugün Türkiye ihracatta 220 milyar doları aştı. Konya’nın nasıl 3 milyar dolara geldiğinden bahsedildiyse, Türkiye de ihracat 20 yıl önce 30 milyar dolar cirolarındaydı.

Bugün öyle bir hızla ilerliyoruz ki, öyle bir fırsat penceresini Türkiye yakalamış durumdaki muhtemelen yakın zamanda, 6 ay, 1 yıl sürmeden Türkiye her iş gününde 1 milyar dolar ihracat yapan bir ülke haline gelmiş olacak.

Bir ülke borçlanarak büyüyebilir. Türkiye bu modeli uzun süre denedi. Cari açık vererek, dünyadan borç toplayarak, dünyadan yatırımcı gelmeksizin, finans sektöründe olsun gerçek somut yatırımlarla olsun yatırımcının gelmesi, borç vermesine dayalı bir büyüme modelini bugüne kadar denedik.

Bugüne kadar bununla belli başarıları da yakaladık. Şu anda geldiğimiz nokta Türkiye’nin altyapıda yaptığı birçok yatırımlar var.

“500 MİLYAR DOLAR DA YAKALANABİLİR”

Türkiye’nin ihracat artışının 500 milyar doları da yakalayabileceğini ifade eden Bilal Erdoğan, şunları söyledi;

Geçtiğimiz dönemde özellikle salgın şartlarının getirdiği ekonomik şartlarda gerçekten Türkiye’nin bir fırsat penceresini yakaladığını konuşuyoruz.

Bu artık Türkiye’nin borçlanarak değil cari fazla vererek büyüyen ihracata dayalı büyümenin çok ön plana çıktığı, artık git gide katma değerin yükselerek ihracata yansıdığı, bunun daha kaliteli istihdamla perçinlendiği bir büyüme dönemini yakalamış durumda.

Bugün 220 milyar dolar olan ihracatın 500 milyar doları yakaladığını düşünün. Muhtemelen 500 milyar doların bugün hayal olduğunu söyleyenler çıkacak karşımızda.

Ama inanın Türkiye 30 milyar dolar yaparken 100 milyar doların hayal olduğunu söyleyenleri ben tanıyordum, görüyordum. Bugün 220 milyar dolar yakalandıysa elbette 500 milyar dolar da yakalanabilir.

“ÖTEKİLEŞTİRİLMİŞ BİR KESİMİN ÇOCUĞUYUM”