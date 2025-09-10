Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fenerbahçe'de kritik seçime geri sayım: MHP Ali Koç'a 'koşulsuz' destek açıkladı

Fenerbahçe'de kritik seçime geri sayım: MHP Ali Koç'a 'koşulsuz' destek açıkladı

10.09.2025 15:06:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Fenerbahçe'de kritik seçime geri sayım: MHP Ali Koç'a 'koşulsuz' destek açıkladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Başdanışmanı Eyyup Yıldız, Fenerbahçe'nin 13-14 Eylül'de düzenlenecek seçimli olağanüstü genel kurulu öncesi Ali Koç'a 'koşulsuz destek' mesajı verdi.

Fenerbahçe Kulübü'nün 13-14 Eylül'de yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısı öncesi Cumhur İttifakı'nın ortağı Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) mevcut başkan Ali Koç'a açık destek mesajı geldi. 

Destek açıklamasını, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin başdanışmanı olarak görev yapan Eyyup Yıldız yaptı.  

Ali Koç'un MHP Genel Merkezi'nde Devlet Bahçeli'yi ziyaret ettiği fotoğraf karelerini X hesabı üzerinden paylaşan MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyüp Yıldız,  "Fenerbahçe Kongresi’nde desteğimiz koşulsuz ve şartsız Ali Koç’tan yanadır" ifadelerine yer verdi.

ÜLKÜ OCAKLARI BAŞKANI: KOÇ'UN ETRAFINDA KENETLENELİM

MHP'nin gençlik kolları Ülkü Ocakları da Koç'a desteğini açıkça ilan etti. Ankara Ülkü Ocakları Başkanı Ömer Şanlı, Koç'a desteğini X hesabı üzerinden şu ifadelerle duyurdu:  

"Kamuoyuna Duyuru

Mensubu olmaktan onur duyduğum Milliyetçi-Ülkücü Hareketin bir neferi ve Fenerbahçe Spor Kulübü Kongre Üyesi olarak; şahsım ve dava arkadaşlarım, gerçekleştirilecek Fenerbahçe Olağanüstü Kongresi’nde Sayın Başkan Ali Koç’a desteğimizin tam ve koşulsuz olduğunu tüm kamuoyuna ilan ederiz.

Fenerbahçe; köklü tarihi, Cumhuriyetimizin değerleriyle yoğrulmuş asil kimliği ve milyonlarca taraftarının inancı ile yalnızca bir spor kulübü değil, aynı zamanda Türk milletinin ortak gururudur. Bizler, Milliyetçi-Ülkücü Hareketin mensupları olarak, her daim milli değerlerin, ahde vefanın ve haklı mücadelenin yanında olduk. Bugün de aynı kararlılıkla Fenerbahçe’nin geleceği için irademizi ortaya koyuyoruz.

Bu vesileyle; tüm kongre üyelerini, camiamızın bütün fertlerini ve futbolseverleri, birlik ve beraberlik içerisinde Sayın Ali Koç’un etrafında kenetlenmeye davet ediyoruz.

Fenerbahçe için, camiamız için, büyük Türkiye için…

Ne Mutlu Türk’üm Diyene!"

 

İlgili Konular: #cumhur ittifakı #Ülkü Ocakları #fenerbahçe #Ali Koç

İlgili Haberler

Ali Koç'un Domenıco Tedesco'ya güveni tam! 'Şampiyon olacağımıza inancımız tamdır'
Ali Koç'un Domenıco Tedesco'ya güveni tam! 'Şampiyon olacağımıza inancımız tamdır' Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Domenico Tedesco'yu göreve getirme kararlarıyla ilgili açıklama yaptı.
Fenerbahçe'de kritik seçime geri sayım: MHP Ali Koç'a 'koşulsuz' destek açıkladı
Fenerbahçe'de kritik seçime geri sayım: MHP Ali Koç'a 'koşulsuz' destek açıkladı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Başdanışmanı Eyyup Yıldız, Fenerbahçe'nin 13-14 Eylül'de düzenlenecek seçimli olağanüstü genel kurulu öncesi Ali Koç'a 'koşulsuz destek' mesajı verdi.
Fenerbahçe'de Ali Koç'a tepki ve istifa çağrısı
Fenerbahçe'de Ali Koç'a tepki ve istifa çağrısı Fenerbahçeli taraftarlar, teknik direktör seçimi sonrası Ali Koç'a tepki gösterdi ve istifa çağrısında bulundu.