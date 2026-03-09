Ferdi Zeyrek’in peşine düştüğü ‘hurda’ vurgunu: Milyonluk kamu kaynağı 201 bin liraya peşkeş çekildi

Yasalar gereği Makine ve Kimya Endüstrisi’ne (MKE) devredilmesi gereken milyonlarca lira değerindeki savunma sanayisinde de kullanılan arıtma tesisi hurdalarının, değer tespiti dahi yapılmadan sadece 201 bin 800 TL’ye bir firmaya verildi. Zeyrek yaşamını yitirmeden bir ay önce, teftiş kuruluna hazırladığı raporla dönemin genel müdürü ve üst düzey bürokratları hakkında “görevi kötüye kullanma” suçlamasıyla savcılığa başvurdu. Dosyanın savcılıkta bekletildiği öğrenildi.

Ferdi Zeyrek’in talimatıyla teftiş kurulunun 2024 yılının sonunda başlattığı incelemede kamunun nasıl zarara uğratıldığı hazırlanan raporla gözler önüne serildi. Mayıs 2025’te tamamlanan rapora göre; Alaşehir Atıksu Arıtma Tesisi’nin eski binasının söküm ve yıkım işlemleri eski MHP’li Başkan Cengiz Ergün zamanında 2020 yılında “pazarlık usulü” ile yapıldı. 14 Mayıs 2020’de imzalanan sözleşmeyle, “hurda karşılığı yıkım” adı altında sökümden çıkacak her türlü değerli hurda malzeme yüklenici firmaya 201 bin 800 TL karşılığında bırakıldı.

MKE DEVRE DIŞI BIRAKILDI

Mevzuata göre, kamu kurumlarının tasarrufunda bulunan maden içerikli savunma sanayisinde de kullanılan hurda malzemelerin Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) bünyesinde faaliyet gösteren HURDASAN AŞ aracılığıyla toplanması ve değerlendirilmesi yasal bir zorunluluk. Ancak rapora yansıyan bulgulara göre; bu zorunluluk görmezden gelindi ve söz konusu hurda malzemelerin MKE’ye bildirilmesine yönelik hiçbir işlem yapılmadı. Hurdalar, yasalara aykırı biçimde ihale kapsamında yüklenici firmaya satıldı. Raporda, atıksu arıtma tesislerindeki malzemelerin sıradan bir bina yıkımından elde edilecek inşaat hurdasıyla bir tutulamayacağına dikkat çekildi. Tesiste paslanmaz çelik, dökme demir borular, pompa sistemleri ve bakır içerikli elektrik panoları gibi ekonomik değeri çok yüksek ekipmanların bulunduğu belirtildi. İhale öncesinde bu değerli ekipmanların gerçek değerine ilişkin hiçbir objektif tespit yapılmadığı ve malzemelerin 201 bin 800 TL karşılığında firmaya devredildi.

DOSYA SAVCILIKTA BEKLİYOR

Yaşanan bu usulsüzlükler zincirinin, 5018 sayılı kanuna aykırı olarak açık bir kamu zararı doğurduğu ifade edildi. Raporda, ihale sürecini başlatan dönemin yapım kontrol ve uygulama şube müdürü, yatırım ve inşaat dairesi başkanı, atıksu arıtma dairesi başkanı, genel müdür vekili ve kararı onaylayan dönemin genel müdürü ile komisyon üyeleri sorumlu tutuldu. Tüm bu kamu görevlilerinin eylemlerinin, Türk Ceza Kanunu’nun 257’nci maddesinde yer alan “görevi kötüye kullanma” suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiği kanaatine varıldı. Ferdi Zeyrek ölmeden savcılığa suç duyurusunda bulundu. Dosyanın savcılıkta bekletildiği bildirildi.