Fethullah Gülen öldü... FETÖ'de bundan sonra ne olacak?

Yayınlanma: 21.10.2024 - 09:59

Güncelleme: 21.10.2024 - 09:59

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) lideri Fethullah Gülen’in öldüğü duyuruldu. FETÖ'ye yakın yayın organları, 83 yaşındaki Gülen’in kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini bildirdi.

Ankara'da resmi kaynaklarca henüz bir açıklama yapılmazken TRT Haber'de Gülen'in ölümü "Tüm ömrü Türkiye Cumhuriyeti'ne kumpas kurmakla geçen, vatan haini, din düşmanı terörist Fetullah Gülen öldü" ifadeleriyle duyuruldu.

Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, Fethullah Gülen’in ölümünün ardından 3 önemli noktaya dikkat çekti.

Pehlivan, sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı paylaşımda şu soruları sordu:

"Fethullah Gülen’in ölümünden sonra üç noktaya bakmak gerek:

- On milyarlarca dolarlık sermayeyi kimler kontrol edecek?

- Cenazeye kimler katılacak, kimler saf dışı bırakılacak?

- Örgütün yeni yönetiminde yer alamayanlar hangi itiraflarda bulunacak?”

ERDOĞAN VE GÜL'E TEŞEKKÜR MESAJLARINI PAYLAŞTI

Pehlivan, bir sonraki paylaşımında Fethullah Gülen'in, 2013 yılındaki kalp hastalığı sürecinde, "kendisine telefon edip, yakınları aracılığıyla dualarını ve şifa dilekleri ile hissiyatlarını iletmeleri" nedeniyle dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Abdullah Gül için yayımladığı teşekkür mesajlarını “Hey gidi...” notuyla paylaştı.