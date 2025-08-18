Feti Yıldız, MHP'nin 'kırmızı çizgilerini' açıkladı: 'Bazı maddeler...'

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Cumhur İttifakı'nın "Terörsüz Türkiye" olarak adlandırdığı "barış süreci" kapsamında başlattığı "Asırlık Birlik, Sonsuz Kardeşlik" temalı teşkilat buluşmalarına İstanbul'da devam etti.

Programa İstanbul'un yanı sıra Çanakkale, Düzce, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Zonguldak teşkilatları da katıldı. Toplantıda partinin anayasa yaklaşımı ve çözüm sürecine ilişkin mesajları öne çıktı.

MHP'NİN ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN KIRMIZI ÇİZGİLERİ HANGİLERİ?

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, konuşmasında Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın ilk 4 maddesi ile 42. ve 66. maddelerine vurgu yaptı.

Bu maddelerin parti açısından değiştirilemez olduğunu savunan Yıldız, şu ifadeleri kullandı:

"Bizden hiç kimse, anayasanın ilk 4 maddesini, 42. maddesini, 66. maddesinde açıklanan millet tarifini, vatandaşlık tarifini değiştireceğimizi düşünmesin. Bunlar bizim kırmızı çizgilerimizdir. Bu maddeler emin olun hiçbir zeminde tartışma konusu olmaz."

"BU HEDEFE KISA BİR SÜREDE ULAŞMAK ÜZEREYİZ"

Yıldız ayrıca, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 20 Ekim 2024'te "Terörsüz Türkiye" çağrısında bulunduğunu hatırlatarak, "Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Bey'in 20 Ekim 2024 tarihinde yaptığı tarihi çağrıdan bugüne kadar geçen sürede, terörsüz Türkiye yolunda çok önemli bir viraj geride bırakılmıştır" şeklinde konuştu.

"Ortadoğu'da yaşanan gelişmelerin Türkiye için oluşturacağı tehditleri yok etmek için öncelikle PKK'nın lağvedilmesi ve silahların terk edilmesi lazımdı" diyen Yıldız, "Bu hedefe kısa bir sürede ulaşmak üzereyiz. Terör örgütü kendini dağıtmış, feshetmiş, silahlar da peyderpey teslim edilmektedir" dedi.

"BU SÜREÇ ÇÖZÜM SÜRECİNİN 2024-2025 VERSİYONU DEĞİLDİR"

Yıldız, amaçlarının annelerin gözyaşlarının akmadığı bir gelecek inşa etmek olduğunu belirtti.

"Askerimize, polisimize, korucumuza, öğretmenimize, terörden büyük bedel ödeyen masum insanlarımıza karşı sorumluluğumuzun gereği neyse şimdi o yapılmaktadır" ifadesini kullandı.

'Terörsüz Türkiye' sürecini istihbarat servislerinin cirit attığı, her türlü entrikanın döndüğü Ortadoğu'da kimseden yardım almadan sürdürdüklerini söyleyen Yıldız, şunları kaydetti:

"Bu süreç, 2013-2015 tarihleri arasında ortaya konulan çözüm sürecinin 2024-2025 versiyonu değildir. Toplumu tamamen kucaklayan, temel hak ve özgürlüklerin alanını genişleten, vatandaşın ülkeye aidiyetini ve devlete güvenini pekiştiren adımlar atılırken, biz de yeni bir dil inşa etmek zorundayız."