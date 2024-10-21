TRT Haber'in 'Fethullah Gülen' haberi gündem oldu: 'Vatan haini, din düşmanı öldü, hakkımız haram olsun'

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ölümü TRT Haber spikeri tarafından, 'Tüm ömrü Türkiye Cumhuriyeti'ne kumpas kurmakla geçen, vatan haini, din düşmanı terörist Fethullah Gülen öldü. İyi bilmezdik, hakkımız haram olsun' sözleriyle verildi. O anlar sosyal medyada da gündem oldu.

TRT Haber'in 'Fethullah Gülen' haberi gündem oldu: 'Vatan haini, din düşmanı öldü, hakkımız haram olsun'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.10.2024 - 12:08

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in dün gece saatlerinde öldüğü bildirildi. Gülen'in ölümü terör örgütene yakın kaynaklar tarafından doğrulandı. 

Gülen'in böbrek yetmezliği ve şeker hastalığının yanı sıra demans hastası olduğu biliniyordu.

Devlet televizyonu TRT, teröristbaşı Fethullah Gülen'in ölüm haberini saat 09.26 itibarıyla izleyicilere son dakika gelişmesi olarak duyurdu.

TRT HABER, GÜLEN'İN ÖLÜM HABERİNİ BÖYLE VERDİ

TRT Haber ekranlarından Fetullah Gülen'in ölümü, "Tüm ömrü Türkiye Cumhuriyeti'ne kumpas kurmakla geçen, vatan haini, din düşmanı terörist Fethullah Gülen öldü. İyi bilmezdik, hakkımız haram olsun" sözleriyle verildi.

O anlar sosyal medyada da gündem oldu.


Etiketler: #fetö #fethullah gülen

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