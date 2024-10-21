Son Dakika... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan 'Fethullah Gülen' açıklaması

Yayınlanma: 21.10.2024 - 12:05

Güncelleme: 21.10.2024 - 12:52

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ile yaptığı ortak basın toplantısında FETÖ lideri Fethullah Gülen'in ölümüne ilişkin açıklama yaptı.

"FETÖ örgütü elebaşısının ölümünü istihbarat kaynaklarımız da doğruluyor. Bu karanlık örgütün lideri ölmüştür. Terörle mücadelede milletimizin kararlılığı devam edecektir" diyen Fidan, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu ölüm haberi, bizi hiçbir zaman için bir rehavete, gevşemeye itmeyecektir. Bu örgüt milletimizin tarihinde türüne ender rastlanan bir tehdit odağı olmuştur. Binlerce gencimizi kutsal değerler adına kandırarak saflarına katmış, bu gençlerimizi kendi vatanlarına, milletlerine, kutsal değerlerine ihanet eden bir makinaya dönüştürmüştür. Bu insanlar şimdi yurtdışında istihbarat servislerinin ellerinde büyük bir zillet içerisinde kendi ülkelerine, milletlerine, değerlerine karşı bir silah olarak kullanılmaktadır."

"ARTIK BÜYÜNÜN KALKMIŞ OLMASI LAZIM"

Fidan "Bu ölüm vesileyle artık onların üzerindeki büyünün kalkmış olması lazım ve kendilerini gittikleri ihanet dolu bu yanlış yoldan vazgeçmeye, devletlerinin, milletlerinin aleyhine karşı çalışmaktan vazgeçmeye davet ediyorum. Bu yol iyi bir yol değil, bu yolun sonu iyi bir son değil. Milletimiz, devletimiz her türlü terör örgütüyle olduğu gibi bu örgütle de mücadele etmeye devam edecektir. Artık yol yakınken dönmeyi bilsinler" diye konuştu.

BAKAN TUNÇ: MÜCADELE TÜM UNSUR VE UZANTILARLA SÜRECEK

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, FETÖ elebaşının ölümüne ilişkin "Ülkemiz aleyhine milli güvenlik sorunu olan bu örgütle mücadele FETÖ elebaşıyla sınırlı olmayıp, tüm unsur ve uzantılarıyla sürecektir" ifadelerini kullandı.