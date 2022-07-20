FETÖ hükümlüsü eski polisler, ormandaki ‘gaybubet evi'nde yakalandı
Adana’da polis, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hükümlüsü ihraç komiser Fatih I. (51) ve polis memuru İbrahim Ş’yi (36) saklandıkları ‘gaybubet evi’ olarak adlandırılan hücre evinde yakaladı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fethullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yaptığı çalışmada, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve FETÖ üyesi olmaktan dolayı meslekten ihraç edilen iki eski polis memurunun saklandıkları yeri tespit etti.
İki hükümlünün, Karaisalı ilçesindeki ormanda bulunan, yanında limon bahçesi olan bir bağ evini ‘gaybubet evi’ olarak kullanıp saklandıkları belirlendi. Adrese sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski komiser Fatih I. ile 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski polis memuru İbrahim Ş. yakalandı. Fatih I.’nın FETÖ'de yönetici konumunda olduğu, her iki hükümlünün de geçmişte cep telefonunda 'ByLock' programı kullandığı öğrenildi.
GÜLEN’E AİT KİTAP BULUNDU
Ekiplerin yaptığı aramada hükümlülerin taşıdığı sahte kimlikler, FETÖ lideri Fethullah Gülen’e ait kitaplar ve bir miktar para ele geçirildi. Ayrıca hükümlülerin evde gıda stoku yaptığı ve yurt dışına kaçmaya hazırlandıkları öğrenildi. Gözaltına alınan iki hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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