MAK Araştırma son anketi yayımladı: Yurttaşlar FETÖ ile mücadeleyi başarılı bulmuyor

"15 Temmuz darbe teşebbüsü sonrası FETÖ'nün yerini başka yapıların aldığı/alabileceği iddiası konusunda düşünceniz nedir?" sorusuna ise yüzde 51'lik kesim "Böyle bir endişem var" derken yüzde 31'lik kesim ise "Böyle bir edişem yok" yanıtını verdi.