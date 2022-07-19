MAK Araştırma son anketi yayımladı: Yurttaşlar FETÖ ile mücadeleyi başarılı bulmuyor

cumhuriyet.com.tr
19 Temmuz 2022 Salı, 14:28
<p>MAK Danışmanlık Araştırma, son anket çalışmasını yayımladı. </p>

MAK Danışmanlık Araştırma, son anket çalışmasını yayımladı. 

<p>'Türkiye Gündemi Araştırması Temmuz 2022' başlıklı araştırması 59 ilde gerçekleşti.</p>

'Türkiye Gündemi Araştırması Temmuz 2022' başlıklı araştırması 59 ilde gerçekleşti.

<p>Araştırmada, <em>"15 Temmuz hain darbe teşebbüsü sonrası FETÖ borsası kurularak bazı FETÖ'cülerin suçlamalardan kurtuldukları iddiası hakkında düşünceniz nedir?"</em> sorusuna katılımcıların yüzde 51'<strong> "Bu iddianın doğru olduğunu düşünüyorum"</strong> dedi.</p>

Araştırmada, "15 Temmuz hain darbe teşebbüsü sonrası FETÖ borsası kurularak bazı FETÖ'cülerin suçlamalardan kurtuldukları iddiası hakkında düşünceniz nedir?" sorusuna katılımcıların yüzde 51' "Bu iddianın doğru olduğunu düşünüyorum" dedi.

<p><em>"15 Temmuz darbe teşebbüsü sonrası her kesime yönelik adli ve idari işlemler yapılırken FETÖ'nün siyasi ayağı konusunda da aynı titizlilikle adli ve idari işlemler yapılıp yapılmadığı konusunda düşünceniz nedir?"</em> sorusuna seçmenlerin yüzde 50'si <strong>'Siyasi ayağı konusunda gereken yapılmamıştır'</strong> dedi.</p>

"15 Temmuz darbe teşebbüsü sonrası her kesime yönelik adli ve idari işlemler yapılırken FETÖ'nün siyasi ayağı konusunda da aynı titizlilikle adli ve idari işlemler yapılıp yapılmadığı konusunda düşünceniz nedir?" sorusuna seçmenlerin yüzde 50'si 'Siyasi ayağı konusunda gereken yapılmamıştır' dedi.

<p><em>"15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümünde ülkemizde FETÖ terör örgütüyle ilgili verilen mücadelenin başarı olduğuna"</em> inanmayanların oranı ise yüzde 38, <strong>'kesinlikle inanmayanların'</strong> oranı ise yüzde 23 olarak aktarıldı.</p>

"15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümünde ülkemizde FETÖ terör örgütüyle ilgili verilen mücadelenin başarı olduğuna" inanmayanların oranı ise yüzde 38, 'kesinlikle inanmayanların' oranı ise yüzde 23 olarak aktarıldı.

<p><em>"15 Temmuz darbe teşebbüsü sonrası FETÖ'nün yerini başka yapıların aldığı/alabileceği iddiası konusunda düşünceniz nedir?"</em> sorusuna ise yüzde 51'lik kesim <strong>"Böyle bir endişem var"</strong> derken yüzde 31'lik kesim ise<strong> "Böyle bir edişem yok"</strong> yanıtını verdi.</p>

"15 Temmuz darbe teşebbüsü sonrası FETÖ'nün yerini başka yapıların aldığı/alabileceği iddiası konusunda düşünceniz nedir?" sorusuna ise yüzde 51'lik kesim "Böyle bir endişem var" derken yüzde 31'lik kesim ise "Böyle bir edişem yok" yanıtını verdi.

<p><em>"İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girme sürecinde Türkiye Cumhuriyeti ile imzaladığı üçlü mutabakata sadık kalıp, koruyup kolladıkları teröristleri iade edeceklerine inanıyor musunuz?"</em> sorusuna yurttaşların yüzde 38'i <strong>"İnanmıyorum"</strong> dedi.</p>

"İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girme sürecinde Türkiye Cumhuriyeti ile imzaladığı üçlü mutabakata sadık kalıp, koruyup kolladıkları teröristleri iade edeceklerine inanıyor musunuz?" sorusuna yurttaşların yüzde 38'i "İnanmıyorum" dedi.

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