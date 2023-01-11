FETÖ kumpaslarındaki usulsüzlüklere ilişkin davanın 3. duruşmasında ikinci gün: 'Zaman aşımına oynanıyor'

Yayınlanma: 11.01.2023 - 16:22

Güncelleme: 11.01.2023 - 16:22

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen Fethullaçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından kurgulanan “Poyrazköy/Kafes/ÇYDD/Amirallere Suikast” davalarındaki usulsüzlüklere ilişkin eski polis ve bilirkişilerin yargılandığı davanın üçüncü duruşması önceki gün Marmara Cezaevi yerleşkesinde görüldü.

Yargılamaya, sanıklardan bazılarının hazır olmaması ve bazı sanık avukatlarının da duruşmada bulunmaması nedeniyle perşembe günü Çağlayan Adliyesi’nde devam edilecek.

Duruşmaya Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Genel Başkan Yardımcısı Lale Pilatin, ÇYDD vekili Avukat Volkan Yalçınkaya ve Emekli Koramiral Kadir Sağdıç hazır bulunduğu oturuma tutuklu sanıklardan Oğuzhan Ceylan, Nazmi Ardıç, Cem Akar ve İbrahim Emre katıldı.

Duruşma, SEGBİS ile duruşmaya katılan sanıkların dinlenmesiyle başladı. Mahkeme heyeti tarafından katılımcı yoklaması sırasında SEGBİS ile katılacak sanıkların bir kısmının dilekçe vererek katılmaması, diğer sanıkların avukatı ile iletişim kurulamaması nedeniyle oturuma ara verildi.

DİKKAT ÇEKEN DİYALOG

Bu sırada sırada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Duruşmaya SEGBİS ile bağlanan tutuklu sanıklardan Gaffar Ataç ile Abdülkadir Bayat, ara verildiği sırada kendi aralarında konuşmaya başladı.

Mahkeme salonunda bulunanlar ise iki kişinin konuşmasını duydu. Gaffar Ataç, Abdülkadir Bayat’ı “Savunma aceleye gelmez, sakın bir gün ile sınırlama, istediğin gibi her şeyi konuş” diyerek uyarırken “Tüm savunmaları dinlemeye çalışalım, savunmamızı yaparken mevcut savunmalardan faydalanalım” ifadelerini kullandı.

Ataç ayrıca, “Bunca şeyi 15 memur mu yaptı, benimle aynı tutanağa imza atan kişiler çalışmaya devam ediyor” iddiasında bulundu.

Bayat’ın ise konuşma sırasında Ataç’ın iddia ve önerilerini onayladığı görüldü. Ara sonrası kararını açıklayan mahkeme heyeti, duruşmaya perşembe ve cuma günü Çağlayan Adliyesi’nde devam edileceğini, yarın Mustafa Tezcan Ataç’ın, Cuma günü ise Abdülkadir Bayat’ın dinleneceğini açıkladı.

Duruşma yarın saat 10.00’da Çağlayan Adliyesi’nde görülecek.

‘ÇAĞLAYAN’A BEKLİYORUZ’

Duruşma sonrası Cumhuriyet’e konuşan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Başkan Yardımcısı Lale Pilatin, “İnsanları oyalayarak zaman aşımına oynuyorlar” dedi.

Sonuna kadar sürecin takipçisi olacaklarını belirten Pilatin, “Zaman aşımı olasılığı bile toplumdaki adalet duygusunu daha da zedelemektedir. ÇYDD olarak 2009’da başlayarak uğradığımız hukuksuzlukta adil yargılanmanın sağlanması için nöbetteyiz. Sorumlular er ya da geç cezalandıracaktır. Kamuoyunun bu konudaki farkındalığı çok önemli. Bu nedenle tüm yurttaşları Perşembe günü saat 10.00’da Çağlayan’a bekliyoruz” ifadelerini kullandı.