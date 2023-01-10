Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
Gaziantep'te polisin FETÖ'ye yönelik operasyonunda 6 şüpheli, gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler, 6 şüpheliyi tespit etti.
EŞ ZAMANLI OPERASYON
Terör örgütü üyesi olduğu belirlenen 6 şüpheli, operasyonla yakalandı.
Şüphelilerin polisteki işlemleri sürüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Memur ve emekli maaşlarıyla ilgili yeni gelişme
- Erdoğan'ın yeni 'müjde'si belli oldu
- İktidarın 20 yıllık faturasını çıkardı
- Meğer piyasa sahte ilaç doluymuş
- Bahçeli'den günler sonra 'Sinan Ateş' açıklaması
- CHP’den memur ve emekli maaş zammıyla ilgili talep
- AKP'den 'Dersim' açılımı
- Cumhur İttifakı'na kötü haber
- Müzisyen Hakan Yelbiz yaşamını yitirdi
- 100'den fazla kadının görüntüsünü çekmiş!