Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Gaziantep'te polisin FETÖ'ye yönelik operasyonunda 6 şüpheli, gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 10.01.2023 - 13:11
Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler, 6 şüpheliyi tespit etti.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Terör örgütü üyesi olduğu belirlenen 6 şüpheli, operasyonla yakalandı.

Şüphelilerin polisteki işlemleri sürüyor. 


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